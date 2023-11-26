白紙運動週年！中共管到海外 竟警告留學生不要紀念

白紙運動屆滿週年，中共不但禁止境內任何紀念言行，還要求中國留學生不得組織參與境外紀念活動。圖為去年在美國加州大學爾灣分校影響白紙運動，特別秀出烏魯木齊路牌。（法新社檔案照）

2023/11/26 00:40

〔中央社〕白紙運動27日屆滿週年，中共不但在境內禁止任何紀念言行，社群訊息顯示，國保警察還找上中國留學生的家人，打電話要求學生不組織參與26日在倫敦的紀念活動，這位學生因此宣布退出。

中共強力維穩下，中國大陸境內迄今未出現紀念白紙運動一週年的活動。社群訊息顯示，中共還施展長臂管轄，要求中國留學生不得組織參與境外的紀念活動。

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「清絲老師談治國理政」25日在X平台披露通話錄音檔，表示接獲尊重的企業家通知，警方得知他在網上發表號召白紙紀念活動後很憤怒，江蘇省公安廳要找他，因此擔心他以後「回不了家」。

「清絲老師談治國理政」此前發文號召參與26日的「白紙續寫在倫敦：紀念白紙運動一週年」活動，計畫到倫敦的中國駐英國大使館表達。得知警方找他後，主動打電話到南京沙洲派出所，了解警方目的是什麼。

錄音檔顯示，一名警察告訴他，公安機關了解的情況是，去年的白紙運動肯定是受了境外勢力滲透、煽動；在國外紀念白紙運動，還要去中國大使館，走上倫敦的街頭，反而會被「敵對勢力」利用，對中國人來說，這個事「欠妥」。

該名警察還說：「我們中國人的事情，不應該在別人的首都解決。如果被別人惡意炒作，我們自己人的臉都丟到國外去了。」

另一段錄音檔顯示，「清絲老師談治國理政」與一名國保警察通話，他質疑警方此舉長臂管轄是赤裸裸的威脅，並追問觸犯什麼法律。

該警察則稱，他只是在英國留學，但國籍還在中國，「不是在國外發生的事就跟中國沒關係」。如果他入籍英國，中國當然就管不了；但「你是中國人，是留學生，代表中國的形象」。

過程中，「清絲老師談治國理政」的父親氣憤要求他表態，接下來要停止活動，還是「繼續鬧下去」。他則說，警方只要表明不希望他做什麼事，就按警方要求做，但該名警察不肯明說。

「清絲老師談治國理政」上傳錄音檔後表示，員警（實際上是國保）把他爹媽帶上警車，向各位推友對不起，貼文他刪了，從組織者退出，但是活動不會因少了他而結束。最後暗示國保威脅其家人：「他在國外沒有事，但是你們在國內的工作不好說。」

美國、歐洲近期舉行多場紀念白紙運動一週年活動，除了海外異議人士，也有一些冒著風險的中國留學生參加。

英國有展覽紀念白紙運動週年。（擷取自「X」平台）

歐洲有活動紀念白紙運動週年。（擷取自「X」平台）

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