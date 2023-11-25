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極限運動員飛鼠裝滑翔20秒遭飛機斬首！ 駕駛被判過失致死

法國極限運動員尼古拉斯2018年進行飛鼠裝滑翔時不幸遭64歲飛行員阿蘭所駕駛飛機斬首，阿蘭本月被判犯下過失致死，圖為示意圖，非事件照。（歐新社）

法國極限運動員尼古拉斯2018年進行飛鼠裝滑翔時不幸遭64歲飛行員阿蘭所駕駛飛機斬首，阿蘭本月被判犯下過失致死，圖為示意圖，非事件照。（歐新社）

2023/11/25 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕法國極限運動員尼古拉斯（Nicolas Galy）2018年7月在法國西南部地區進行飛鼠裝極限運動，從高空4267公尺處往下挑，未料滑行不到20秒就撞上飛機並遭機翼斬首，飛機駕駛，64歲飛行員阿蘭（Alain C）被檢方求處刑期，纏訟近5年，於本月21日宣判阿蘭犯下過失致死罪，判處12個月緩刑並禁飛1年。

綜合外媒報導，尼古拉斯生前擁有226次跳傘經驗，2018年7月與另外9名跳傘者搭乘阿蘭駕駛的飛機起飛，並與另名乘客從大約4267公尺高空跳下，未料尼古拉斯僅飛行約20秒，就撞上阿蘭駕駛，同樣在下降的飛機，慘遭飛機斬首。事後阿蘭在法庭上強調，尼古拉斯未按照原路線飛行，應該要更往南才對，主張自己沒做錯任何事情。

不過，就算尼古拉斯未依照原飛行路線，法國航空當局其實在事件發生前，就已經以健康為由，限制阿蘭的飛行權限，因此，阿蘭當時的飛行執照是無效的，此外，阿蘭在尼古拉斯跳傘前，並沒有與他討論飛行軌跡。整起官司纏訟將近5年，法國刑事法院21日宣判阿蘭犯下過失殺人罪，遭判12個月緩刑，並且禁飛一年。

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