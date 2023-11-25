阻絕俄羅斯利用難民威脅 芬蘭關閉東部多數邊界關卡

2023/11/25 03:54

〔中央社〕芬蘭政府在17日關閉東南部邊界4處關卡後，又在22日宣布再關閉東北部3處邊境管制站，目前只剩下位於最北部的拉雅優謝皮關卡保持開放。

芬蘭總理爾波（Petteri Orpo）與內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）22日晚間召開記者會，宣布除了目前已關閉的東南部4處管制站外，從23日起再關閉北部的3處管制站，包括薩拉（Salla）、庫撒摩（Kuusamo）、瓦提爾斯（Vartius）。這3個管制站預計會維持關閉至今年12月23日。

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目前芬蘭與俄羅斯的國界上只剩下最北部的拉雅優謝皮（Raja-Jooseppi）保持正常開放，可以繼續接納難民，而東南部的瓦尼卡拉（Vainikkala）只允許火車通行，也繼續開放。

芬蘭總理爾波表示，實施這項政策是為了保障芬蘭人民的安全。他也說，這是為了讓俄羅斯知道，芬蘭不接受這樣的活動，這個問題是俄羅斯造成且任憑情況惡化，俄國應有能力解決問題。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）對此表示，俄羅斯一定會對芬蘭關閉國界有所反應，但她並未說明俄羅斯將會採取什麼行動。

芬蘭國家廣播公司（Yle）日前報導，鑑於在東南部邊界出現的難民增加，擔心俄羅斯利用難民對芬蘭與歐盟進行複合威脅，芬蘭政府決定關閉東南部邊界的4處邊境管制站，這4站分別為瓦立瑪（Vaalimaa）、努伊賈馬（Nuijamaa）、伊馬特拉（Imatra）、尼瑞拉（Niirala）。

這個禁令將會維持3個月，直到明年2月18日為止。

芬蘭關閉國界關卡的決定引起了部分邊界居民抗議，也遭到芬蘭反歧視監察使（Non-Discrimination Ombudsman）的批評，認為這嚴重危害了人們尋求政治庇護的基本權利。

反歧視監察使的代表表示，芬蘭已簽署國際合約，承諾保障人們尋求政治庇護的權利，但關閉國界嚴重損害了這個可能。

他們認為芬蘭的國內法律在詮釋與執行上，都應該不違背芬蘭的國際責任。（編輯：徐睿承）1121125

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