為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

10年前殺女友！帕運金牌「刀鋒戰士」假釋通過了 明年初出獄

佩斯托瑞斯是穿戴碳纖維義肢的飛毛腿，有「刀鋒跑者」、「刀鋒戰士」之名。（法新社檔案照）

佩斯托瑞斯是穿戴碳纖維義肢的飛毛腿，有「刀鋒跑者」、「刀鋒戰士」之名。（法新社檔案照）

2023/11/25 00:58

〔中央社〕南非監獄當局表示，帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）24日通過假釋申請，明年初出獄。他10年前殺害女友，引起全球關注。

《法新社》報導，南非懲教署（Department of Correctional Services, DCS）發言人表示：「南非懲教署證實佩斯托瑞斯先生獲得假釋，明年1月5日生效。」

2013年西洋情人節當天凌晨，佩斯托瑞斯在他位於普勒托利亞（Pretoria）戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

佩斯托瑞斯因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者」之名。經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史汀坎普，並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊。

佩斯托瑞斯今年稍早也曾申請假釋，但遭駁回。史汀坎普的雙親反對假釋，當時也樂見當局駁回假釋申請，他們說，不相信佩斯托瑞斯如實說出事發經過，也不認為他表現出悔意。

「刀鋒戰士」與模特兒女友史汀坎普。（法新社檔案照）

「刀鋒戰士」與模特兒女友史汀坎普。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南非「刀鋒戰士」10年前殺女友入獄 聲請假釋遭駁回
2023/04/01 13:14

南非「刀鋒戰士」10年前殺女友入獄 聲請假釋遭駁回
刀鋒戰士傳獄中占公共電話太久 與獄友鬥毆受傷
2017/12/12 22:07

刀鋒戰士傳獄中占公共電話太久 與獄友鬥毆受傷

義大世界999秒跨年煙火秀 超美模擬曝光
刀鋒戰士殺女友僅判6年太輕 南非檢方上訴改判13年5個月
2017/11/24 17:35

刀鋒戰士殺女友僅判6年太輕 南非檢方上訴改判13年5個月
田徑》殺女友的刀鋒戰士過太爽 監獄裡泡澡踢足球
2015/08/23 11:56

田徑》殺女友的刀鋒戰士過太爽 監獄裡泡澡踢足球

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播