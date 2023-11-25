10年前殺女友！帕運金牌「刀鋒戰士」假釋通過了 明年初出獄

佩斯托瑞斯是穿戴碳纖維義肢的飛毛腿，有「刀鋒跑者」、「刀鋒戰士」之名。（法新社檔案照）

2023/11/25 00:58

〔中央社〕南非監獄當局表示，帕拉林匹克運動會金牌選手「刀鋒跑者」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）24日通過假釋申請，明年初出獄。他10年前殺害女友，引起全球關注。

《法新社》報導，南非懲教署（Department of Correctional Services, DCS）發言人表示：「南非懲教署證實佩斯托瑞斯先生獲得假釋，明年1月5日生效。」

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2013年西洋情人節當天凌晨，佩斯托瑞斯在他位於普勒托利亞（Pretoria）戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp）。

佩斯托瑞斯因為穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者」之名。經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。

他當時並未認罪，否認在盛怒下殺害史汀坎普，並聲稱他在案發時把史汀坎普誤認是竊賊。

佩斯托瑞斯今年稍早也曾申請假釋，但遭駁回。史汀坎普的雙親反對假釋，當時也樂見當局駁回假釋申請，他們說，不相信佩斯托瑞斯如實說出事發經過，也不認為他表現出悔意。

「刀鋒戰士」與模特兒女友史汀坎普。（法新社檔案照）

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