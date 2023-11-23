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受美國制裁、旅遊業慘淡所致 古巴經濟危機嚴重

2018年以來，古巴食物生產、藥品供應和運輸供應下降50%，今年豬肉產量更是下降超過疫情前的80%。（路透）

2018年以來，古巴食物生產、藥品供應和運輸供應下降50%，今年豬肉產量更是下降超過疫情前的80%。（路透）

2023/11/23 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾週，古巴高層官員不斷在電視上透露出古巴當前的經濟危機慘況，其經濟衰退程度超乎想像，以進口依賴為主的古巴，已經進入第4年經濟危機狀況，因為遭受制裁外匯短缺，進出口衰退，2018年以來，古巴食物生產、藥品供應和運輸供應下降50%，由於缺乏燃料和供電問題，估計今年還會更慘。

根據《路透》報導，古巴食物、藥品等生產量2018年以來下降50%，長期以來古巴的食物和燃料都是以進口為主，但由於美國制裁以及疫情爆發後旅遊業慘淡，古巴財政赤字嚴重。一位又一位古巴部長出來示警當前的經濟危機慘況，古巴經濟學家埃弗萊尼（Omar Everleny）表示，部長為大家帶來了古巴的真實情況，危機非常嚴重。

古巴農業部長佩雷斯（Ydael Jesus Perez）指出，豬肉、米及豆類，所有會在古巴晚餐餐盤上的食物，今年以來產量下降超過疫情前的80%，蛋也下降超過50%。在醫療方面，由於缺乏縫線、棉花和紗布等基本醫療用品，古巴醫院外科手術量比2019年下降30%，有將近68%基本藥品根本無法取得或是處於短缺狀態，國家公共交通也因缺乏燃料而受阻，國內貨運量降至2019年的一半不到。

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