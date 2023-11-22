控馬斯克淡化「大腦晶片」安全風險 美國會議員促調查

美國富豪馬斯克和旗下開發腦機介面的Neuralink公司標誌。（路透檔案照）

2023/11/22 23:40

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下新創公司Neuralink開發植入大腦的腦機介面晶片，準備展開首次人體臨床試驗之際，4名美國國會議員要求負責監督管理證券交易市場的證券交易委員會（SEC），調查馬斯克是否在這項試驗的安全性上誤導投資人，有證券詐欺之嫌。

《路透》22日報導，聯邦眾議院民主黨議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）、麥高文（Jim McGovern）、李伊（Barbara Lee）和卡德納斯（Tony Cardenas），聯名發函SEC要求調查。信中引述Neuralink在猴子身上所做實驗的獸醫紀錄，顯示實驗猴子因植入晶片受到「健康衰弱影響」，包括癱瘓、癲癇和腦部腫脹。

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信中說，至少12隻年輕和健康的猴子被安樂死，「直接肇因於該公司植入物的問題」，然而，Neuralink執行長馬斯克卻淡化投資人對其動物實驗結果的疑慮。馬斯克9月10日在社群媒體X發文，寫道「沒有猴子因為Neuralink植入物而死」，並說該公司選擇使用「臨終」猴子做實驗，來減少對健康猴子的風險。

Neuralink公司未回應國會議員發函要求SEC調查一事。

發函的4名議員向SEC表示，他們檢視的證據顯示，Neuralink實驗中動物的死亡，「直接與Neuralink的腦機介面安全性和適銷性有關連」，因此，馬斯克的說法否認存有關連，「或許已經違反」證券交易委員會的規定。

去年有Neuralink的員工向媒體披露，公司催促動物實驗進度以及手術失敗，導致不必要的動物死亡。《路透》指出，馬斯克施壓員工加快速度，提出美國食品暨藥物管理局（FDA）批准人體試驗所需的安全數據。該公司今年5月獲得FDA批准進行首次人體試驗。

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