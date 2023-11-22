美國阿拉斯加山崩 3住宅遭掩埋釀1死、多人失蹤

美國阿拉斯加州公共安全部門表示，20日晚間8時許，該州蘭格爾發生嚴重山崩事故，造成至少1人死亡。（美聯社）

2023/11/22 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州東南部「阿拉斯加狹地」（Southeast Alaska）1島嶼社區的幹道沿線，發生嚴重山崩事故，造成至少1人死亡、多人失蹤。

據《路透》報導，阿拉斯加州公共安全部門表示，20日晚間8時許，阿拉斯加州蘭格爾（Wrangell）齊莫維亞高速公路（Zimovia Highway）沿線，發生嚴重山崩。蘭格爾是一漁林業小鎮，位於該州首府朱諾（Juneau）南方250公里處，約有2000名居民。

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公共安全部門在新聞稿中表示，緊急救援人員初步搜索後，已發現1名死者，並確認3棟住宅遭山崩直接衝擊，「山崩發生當下，據信有多人位於坍方區域內，但目前均行蹤不明。」

阿拉斯加州警方接管了搜救工作指揮權，但地面搜索行動已被迫暫停，地質學家正評估該地區持續山崩的可能性。當局僅能透過飛機、無人機展開搜索。

蘭格爾居民平時藉由渡輪、飛機等交通工具，與大陸和阿拉斯加東南部其他城鎮相連。齊莫維亞高速公路是島上主要公路，沿島嶼西側延伸。

山崩發生在高速公路11英里處（約17.6公里處），緊急封閉路段達8公里；相關單位已向居住在路段沿線的所有居民，發布疏散通知。

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