為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美國阿拉斯加山崩 3住宅遭掩埋釀1死、多人失蹤

美國阿拉斯加州公共安全部門表示，20日晚間8時許，該州蘭格爾發生嚴重山崩事故，造成至少1人死亡。（美聯社）

美國阿拉斯加州公共安全部門表示，20日晚間8時許，該州蘭格爾發生嚴重山崩事故，造成至少1人死亡。（美聯社）

2023/11/22 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州東南部「阿拉斯加狹地」（Southeast Alaska）1島嶼社區的幹道沿線，發生嚴重山崩事故，造成至少1人死亡、多人失蹤。

據《路透》報導，阿拉斯加州公共安全部門表示，20日晚間8時許，阿拉斯加州蘭格爾（Wrangell）齊莫維亞高速公路（Zimovia Highway）沿線，發生嚴重山崩。蘭格爾是一漁林業小鎮，位於該州首府朱諾（Juneau）南方250公里處，約有2000名居民。

公共安全部門在新聞稿中表示，緊急救援人員初步搜索後，已發現1名死者，並確認3棟住宅遭山崩直接衝擊，「山崩發生當下，據信有多人位於坍方區域內，但目前均行蹤不明。」

阿拉斯加州警方接管了搜救工作指揮權，但地面搜索行動已被迫暫停，地質學家正評估該地區持續山崩的可能性。當局僅能透過飛機、無人機展開搜索。

蘭格爾居民平時藉由渡輪、飛機等交通工具，與大陸和阿拉斯加東南部其他城鎮相連。齊莫維亞高速公路是島上主要公路，沿島嶼西側延伸。

山崩發生在高速公路11英里處（約17.6公里處），緊急封閉路段達8公里；相關單位已向居住在路段沿線的所有居民，發布疏散通知。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以軍封鎖加薩醫院 外科醫師：戰車就在門口
2023/11/14 09:49

以軍封鎖加薩醫院 外科醫師：戰車就在門口
旅遊天堂淪煉獄！夏威夷茂宜島野火已6死 有人跳海求生
2023/08/10 08:50

旅遊天堂淪煉獄！夏威夷茂宜島野火已6死 有人跳海求生

高雄捷運R20 RK1聯開案啟動招商(高市府廣告)
山崩預警！瑞士村莊全員撤離 乳牛也載走
2023/05/14 09:38

山崩預警！瑞士村莊全員撤離 乳牛也載走
屋漏偏逢連日雨！厄瓜多地震後大雨爆山崩 釀11死、67失蹤
2023/03/29 10:23

屋漏偏逢連日雨！厄瓜多地震後大雨爆山崩 釀11死、67失蹤

六福萬怡酒店 研擬短中長期節能方案
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播