屋漏偏逢連日雨！厄瓜多地震後大雨爆山崩 釀11死、67失蹤

厄瓜多26日晚間發生嚴重山崩，缺乏救災資源導致死亡人數節節攀升。（路透）

2023/03/29 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲西北部國家厄瓜多（Republic of Ecuador）26日晚間發生嚴重山崩，事故地點是緊鄰安地斯山脈（Andes）的欽博拉索省（Chimborazo），缺乏救災資源導致當地死亡人數持續攀升。

據《路透》報導，厄瓜多山崩的官方死亡統計人數在28日晚間升至11人，坍方的土體混著雨水，淹沒了建物和體育場。厄瓜多救災機構稱，截至28日仍有約67人失踪，並有32名倖存者獲救。

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欽博拉索省的阿勞西縣（Alausi）災情最為嚴峻，至今仍有數十人失蹤，救難人員正通宵使用挖掘設備進行搶救。當局稱山崩衝擊了該國163座建築物、影響逾500人。

參與救災的瓜亞基爾市（Guayaquil）消防局救援組長蒙塔內羅（Jorge Montanero）指出，搜索工作將繼續進行。蒙塔內羅說：「憑藉著一絲希望和信念，我們仍會繼續下去，即便已非常疲憊」。

厄瓜多總統拉索（Guillermo Lasso）於27日傍晚視察災區，指示延長救援行動、擴大搜索失踪者。由於該國3月18日發生大地震，拉索上週方才宣布共14省份進入緊急狀態，孰料地震加上連日大雨，竟又釀成山崩悲劇。

此外，大雨摧毀了道路、橋樑和其他基礎設施，屋漏偏逢連夜雨的窘境，厄瓜多情勢異常危急。當局擔心山崩再度侵襲，已下令疏散超過600間房屋，並設立3個大型避難所安置民眾。

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