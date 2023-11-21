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拿破崙征俄攻占克宮信函出售 手稿記載莫斯科火燒城

拿破崙信中記述，莫斯科正被烈火焚燒。（法新社）

拿破崙信中記述，莫斯科正被烈火焚燒。（法新社）

2023/11/21 23:07

相關新聞連結：
拿破崙稱帝期間曾配戴 雙角帽6700萬元落槌破紀錄

〔中央社〕法國政治及軍事領袖拿破崙（Napoleon Bonaparte）寄出的11封信函正出售，包括他攻占克里姆林宮時寄出的信件。此前，拿破崙戴過雙角帽才以約210萬美元落槌創紀錄。

《法新社》報導，這次出售的拿破崙信件手稿中有1封日期為1812年9月18日，是他在征俄戰爭抵達莫斯科時寫下。信中記述，俄羅斯方面採取焦土政策，莫斯科正被烈火焚燒。

拿破崙寫道：「今天我參觀了（莫斯科）主要城區。這曾是一座壯觀的城市；我會說『曾經』，是因為這座城市今天一半以上已被大火吞噬。」

這封信件手稿售價為5萬8300美元（約新台幣182萬7000元），拿破崙還在信中提到，莫斯科市擁有豐富的酒藏。

他寫到：「我們發現酒窖裡充滿葡萄酒及烈酒，這對我們來說將非常需要。我占據了沙皇住所克里姆林宮，克宮建築型式是高牆環繞的堡壘，高度為15至1800英尋。」

美國費城歷史文件交易商拉布收藏公司（Raab Collection）負責銷售這些信件。該公司負責人拉布（Nathan Raab）表示：「從莫斯科寄出的這封信件非常稀奇，非比尋常。」

拉布還指出：「拿破崙是一位偉大的人物，深受美國人的欽佩。他被視為一位具有強大領導力的皇帝。」

此前，拿破崙當上法國皇帝時戴過的一頂雙角帽19日在巴黎拍賣，以193.2萬歐元（約210萬美元）拍出，打破了同家拍賣行2014年拍出的188.4萬歐元拿破崙帽子價格紀錄。

拿破崙信件上的簽名。（法新社）

拿破崙信件上的簽名。（法新社）

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