中國公安部：累計3.1萬緬北電信詐騙犯移交中方

中國公安部今天通報，打擊緬甸北部電信網路詐騙犯罪取得顯著戰果，9月迄今累計3.1萬名詐騙犯移交中方。（擷自x平台）

2023/11/21 18:34

〔中央社〕中國公安部今天通報，打擊緬甸北部電信網路詐騙犯罪取得顯著戰果，9月迄今累計3.1萬名詐騙犯移交中方。緬北果敢自治區近期陷入戰火，當地詐騙集團瓦解。網路影片顯示，被詐騙園區釋放的大批民眾返回中國。

中國公安部官網21日通報，公安部部署雲南等地公安機關持續推進邊境警務執法合作，連續展開多輪打擊行動。截至目前，緬北相關地方執法部門共向中方移交電信網路詐騙嫌犯3.1萬名，其中幕後金主、組織頭目和骨幹63名，網上在逃人員1531名，打擊工作取得顯著戰果。

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通報稱，今年9月以來與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務執法合作，展開一系列打擊行動，一大批電信網路詐騙嫌犯先後移交中方。進入11月後，為推進打擊行動，公安機關進一步深化中緬警務執法合作，向緬北電信網路詐騙犯罪發起凌厲攻勢。

通報稱，中國公安機關公開通緝的緬北果敢電信網路詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍被成功緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺，一大批境外詐騙據點被成功剷除，狠狠打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰。

通報並稱，德宏公安機關邊境警務執法合作18日取得突破，緬北木姐地區執法部門將571名電信網路詐騙嫌犯陸續移交中方，對詐騙分子形成震懾。截至目前，在緬甸各方的大力配合下，累計3.1萬名電信網路詐騙嫌犯移交中方，並被涉案地公安機關陸續押回。公安機關將徹查其全部違法犯罪事實，堅決依法予以嚴懲。

中國公安機關有關負責人表示，將始終保持對緬北電信網路詐騙犯罪集團「高壓嚴打」態勢，不斷深化中緬邊境警務執法合作，持續組織專項打擊行動，全力清剿詐騙據點，依法緝捕涉詐人員。

緬甸少數民族聯盟10月在緬北靠近中國邊境的撣邦（Shan State）對軍政府發動攻勢，已占領許多地區與邊境口岸。在詐騙園區集中地的果敢，緬甸民族民主同盟軍昨天宣稱已包圍首府老街市，將展開進攻，要求滯留當地的中國籍人士盡快回國。

X平台多支影片顯示，果敢多個詐騙園區宣告解散，大批園區內的中國人返回中國大陸。有的是被緬甸方一車車押解移交中方，有的是組織專車載回，還有許多人步行到邊境口岸自首。

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