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機率5000萬分之1！ 美漁夫捕獲珍稀雌雄同體「藍橘雙色龍蝦」

美國緬因州一名漁夫日前分享，好友在緬因灣捕獲一隻半藍半橘、雌雄同體（intersex）的罕見「雙色龍蝦」。（圖擷取自@jknowles831 IG，本報合成）

美國緬因州一名漁夫日前分享，好友在緬因灣捕獲一隻半藍半橘、雌雄同體（intersex）的罕見「雙色龍蝦」。（圖擷取自@jknowles831 IG，本報合成）

2023/11/21 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州（Maine）一名漁夫日前分享，好友在緬因灣（Gulf of Maine））捕獲一隻半藍半橘、雌雄同體（intersex）的「雙色龍蝦」，據信這種先天基因變異的罕見龍蝦，捕獲率只有5000萬分之1，這名漁夫事後為這隻龍蝦拍成幾部介紹影片，並PO到IG、Tiktok等社群媒體上，意外在網上掀起熱烈討論。

綜合外媒報導，來自美國緬因州的漁夫諾爾斯（Jacob Knowles），14日在自己多個社群媒體分享一段影片，他在片中表示朋友捕到了一隻罕見龍蝦，並將這隻龍蝦放在手中向鏡頭展示。從畫面可見，龍蝦右半邊的外殼為橘色，而左半邊則呈藍色，兩邊顏色雖然不同，但色澤鮮豔讓人印象深刻。

不僅如此，諾爾斯還補充指出，這隻長相奇特的龍蝦最讓人感到驚訝的部分，是牠不但顏色各半，甚至還是罕見的雌雄同體，雄性性徵在藍色部分，雌性性徵則在橘色部分。對此，諾爾斯也表示，他從事捕魚多年來，從未見過或聽說這樣的龍蝦，「這是我見過的最酷的龍蝦！可能是緬因灣最稀有的龍蝦之一。」

根據美國麻薩諸塞州新英格蘭水族館指出，藍色龍蝦的出線機率是200萬分之1；另據緬因大學的龍蝦研究所資料顯示，發現雙色龍蝦的機率則更為罕見，僅有5000萬分之一。事後諾爾斯將龍蝦給留下，並取名為「鮑伊」（Bowie），以致敬擁有「異色雙瞳」（Heterochromia iridum，又稱異色瞳）的傳奇音樂人大衛鮑伊（David Bowie）。

另外，諾爾斯認為擁有獨特外型的「鮑伊」，在野外「很可能」活不下來，因此待在水族箱或許會更安全，這樣至少能免於受到捕食者或其他捕撈業者的侵害。同時，諾爾斯也對外宣布，歡迎任何有意願飼養「鮑伊」的水族館或科學中心與他聯繫。

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