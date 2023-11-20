以軍砲轟加薩釀3記者喪生 媒體死亡人數升至48人

保護記者委員會「中東和北非計畫」專員曼蘇爾表示，以哈衝突至今已造成48名記者罹難。（美聯社資料照）

2023/11/20 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）陷入酣戰，加薩走廊（Gaza Strip）19日再傳3名記者喪命，包括知名媒體巴勒斯坦新聞社（The Press House-Palestine）負責人。死者親屬表證實，3人在以軍發動的攻勢中不幸喪生。

據《路透》報導，總部位於紐約的「保護記者委員會」（CPJ）表示，含19日的3名死者在內，自10月7日哈瑪斯突襲以色列、雙方爆發激烈衝突後，該地區已確認的記者和媒體工作者死亡人數，已上升至48人。

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保護記者委員會的名單涵蓋了衝突雙方的遇害記者，遇難地點多位於加薩走廊。該委員會表示，其至少以2個不同消息來源核實每起死亡事件。名單包括43名巴勒斯坦人、4名以色列人和1名黎巴嫩人。

保護記者委員會「中東和北非計畫」專員曼蘇爾（Sherif Mansour）表示：「該地區的記者正為報導這場令人心碎的衝突，做出巨大犧牲。特別是身陷加薩走廊的記者，已付出前所未見的代價，面臨嚴重生命威脅。」

記者兼非政府組織巴勒斯坦新聞社董事會主席賈達拉（Belal Jadallah）的親屬證實，他已於19日罹難。賈達拉當天曾告知他的姐妹，自己正駕車離開加薩市（Gaza City）向南行駛。

賈達拉的姊妹透露，他在加薩市的澤圖恩區（Zeitoun）遇害。她補充，將賈達拉送往醫療中心的目擊者證稱，賈達拉遭以色列戰車的砲彈擊中。

哈瑪斯表示，以軍19日對加薩巿澤圖恩區發動攻擊，造成大量平民身亡；法新社記者則指出，以軍和巴勒斯坦武裝分子19日上午在當地展開激戰。

除賈達拉外，另2名自由記者史利姆（Hassouna Sleem）和曼蘇爾（Sary Mansour）18日在加薩走廊中部的布賴吉（Bureij）難民營，遭遇以軍砲火襲擊，親屬和巴勒斯坦衛生官員隨後證實兩人均已罹難。

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