慶祝多元性？ 美托兒所擬邀變裝皇后表演引爭議

美國東岸一間托兒所因擬邀變裝皇后作為「多元家庭慶祝活動」的表演嘉賓而引發一陣討論。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/11/19 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國1所托兒所近日為舉行「多元家庭慶祝活動」，而預計邀請變裝皇后作為活動嘉賓。此消息傳出後在家長們的臉書社團上掀起一陣討論，有家長認為這無傷大雅，同時也有家長認為這並不合適。

根據《紐約郵報》 報導，該所托兒所以「多元家庭慶祝活動」的名義邀請變裝皇后進入校園進行表演的行為已經在美國東岸傳開，原因是托兒所其中1位孩子的家長認為這種行為不太合適，而將消息發上東岸各托兒所家長的聯合臉書社團中。發文家長在貼文中寫道，「如果1個變裝皇后來到您孩子的托兒所作為多元家庭慶祝活動的表演嘉賓，您有何看法？我對這件事情感到有點驚訝，所以我想知道我的想法是不是太保守了？」。此貼文一出便引發社團裡各種討論。

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支持邀請變裝皇后的家長認為孩子們覺得有趣是最重要的。其中一位家長留言表示，「這是絕對沒問題的。是我們作為成年人將變裝皇后性化。變裝皇后不是脫衣舞孃，孩子不會因為年紀太小就不懂包容性及多樣性。是成年人的偏見讓事情變得複雜」；相反的，認為邀請變裝皇后來到校園並不合適的家長表示不知道多元家庭和變裝皇后有甚麼關係，「我想知道變裝皇后如何體現包容性家庭的概念。變裝皇后是表演者，而非普通家庭成員。我並不反對LGBTQ，各種各樣的人當然能組成一個家庭」。

經過一陣討論過後，發文家長最後表示自己也是完全支持多元家庭，但她還是沒辦法接受變裝皇后進入托兒所，「這並不表示不接受多樣性。我們同樣會告訴孩子們他們可以成為他們想成為的人」。

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