「2023最佳歐洲城市」榜單出爐 西班牙前10占4名

「2023最佳歐洲城市」排名結果出爐，西班牙成今年度最大贏家。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/11/19 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕社群軟體公司「InterNations」每年都會調查歐洲各地外籍人士認為的「最佳歐洲城市」並對其進行統計排名，而該公司也在近日公佈了「2023最佳歐洲城市」榜單。其中西班牙在今年斬獲佳績，榜內前三及第六名分別為西班牙境內的馬拉加、阿利坎特、瓦倫西亞及馬德里，成為本年度最大贏家。義大利米蘭及羅馬則在該榜中墊底，成為外籍人士認為最差的歐洲城市。

綜合外媒報導，馬拉加被評為2023年歐洲和全球最適合外籍人士的城市，斬獲「2023最佳歐洲城市」榜首。根據受訪者的說法，馬拉加是全球最友善的城市，近90%的人表示當地人特別歡迎外籍人士。另外馬拉加也在自然環境、氣候、整體生活成本及生活機能等項目中獲得外籍人士極高的評價。

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排名第二、第三及第六的西班牙城市阿利坎特、瓦倫西亞及馬德里同樣也都在友善程度、整體生活成本及生活機能各項目中取得非常好的名次。阿利坎特雖在文化及住房兩項排名第一，卻因海外人士就業機會較少而錯失冠軍席位；瓦倫西亞同樣在就業機會上不如歐洲其他城市，但卻在醫療保健及休閒兩項項目中穩坐第一；馬德里的文化備受海外人士喜愛，同時該城市便捷的數位服務及高速網路也提高馬德里在榜單中的位置，但接受調查的外籍人士也表示，不懂當地語言的話很難在該城市生活，在就業機會及經濟方面與西班牙其他排名靠前的城市相比也差強人意。

該榜單中的倒數兩名則被義大利包攬，其中米蘭墊底，羅馬排名倒數第二。根據受訪者的說法，不會當地語言的話在米蘭會找不到房子，也很難處裡開戶及簽證等事務，另外在工作保障和公平薪資方面，米蘭也都排在最末位；倒數第二的羅馬則在工作機會上排名最底，外籍人士認為自己的薪資與當地人有落差，對工作狀態也不甚滿意。

其他外籍人士認為最糟的歐洲城市繼米蘭及羅馬之後分別是漢堡、柏林、都柏林、倫敦和巴黎。

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