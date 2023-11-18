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菲律賓情侶巴士熟睡 遭後座乘客行刑式槍殺斃命

一對情侶在公車上熟睡時，遭後座乘客近距離連開6槍。（翻攝自X）

一對情侶在公車上熟睡時，遭後座乘客近距離連開6槍。（翻攝自X）

2023/11/18 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一輛巴士日前發生一起槍擊事件，一對情侶在車上熟睡時，被後座乘客的頭部開槍射殺，這對情侶當場身亡，槍手也下車逃逸無蹤，目前警方仍在調查槍手身分與犯案動機。

《CNN》報導，事件發生在菲律賓新怡詩夏省（Nueva Ecija），60歲女商人與55歲男友15日搭乘巴士準備前往馬尼拉，在車上熟睡時，突然遭兩名後座乘客射殺身亡。

透過影片可以看到，這對情侶熟睡時，後座有2名男子靠近這對情侶，之後便掏槍朝著他們連開6次，造成這對情侶當場身亡，在犯案後，槍手還搖晃這對情侶的遺體，想確認是否真的身亡，之後威脅司機馬上停車，便下車逃逸。

目前尚未了解槍手身分及行凶動機，且受害者身上的物品都沒有缺少，當地警方仍在調查中，但警方透露，女商人的兒子曾反對母親與新男友交往，甚至對自己兒子提出搶劫的指控，但女商人的兒子目前否認犯案。

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