外國遊客湧入致街道髒亂 日本城市導入「智慧垃圾桶」

日本人在垃圾分類上規定極為嚴格，外國遊客常因不瞭解而製造髒亂，因此日本開始推廣「智慧垃圾桶」，希望解決外國遊客的丟垃圾需求，同時又保持街道清潔。（法新社）

2023/11/18 16:14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《彭博》18日報導，日本街道上通常看不到垃圾桶，但長期以來還是能設法保持潔淨。然而，隨著外國遊客人數湧入、垃圾量激增，東京、大阪、廣島、京都等城市現在開始採用「智慧垃圾桶」。

據報導，在大阪遊客密集的道頓堀，本週安裝大約20個名為「SmaGO」的新科技垃圾桶，內部配置太陽能電池板可以讓垃圾桶自動感應是否已裝滿，以便將垃圾壓縮約20％。此外，該垃圾桶還與一個智慧型手機應用程式連線，可提供垃圾量數據，並在垃圾填滿之前向工作人員發送警報。

請繼續往下閱讀...

在日本經銷SmaGO的新創公司Forcetec執行長竹村陽平（Yohei Takemura，音譯） 表示：「有些地方政府終於開始意識到，除非提供垃圾桶，否則你無能為力。」因此，該公司想嘗試推出智慧垃圾桶，看看是否能讓城市變得更乾淨。

1995年東京奧姆真理教毒氣恐怖攻擊之後，日本許多公共場所都見不到垃圾桶，但現在在主要車站等交通繁忙的地區仍能找到垃圾桶。

隨著外籍旅客入境人數在上個月正式超過疫情大流行前的水準，垃圾在日本城市街道上變得愈發普遍。日本首相岸田文雄上個月推出一項針對過度旅遊的一籃子政策，其中就包括智慧垃圾桶的補貼。

由於日本隨處可以買到不同種類的街邊小吃，例如章魚燒或鯛魚燒，這使得垃圾問題變得更加複雜，因為購買這些食品的遊客往往不了解日本在垃圾分類方面的嚴格規定，更不想隨身攜帶垃圾。竹村陽平也表示，「對於日本人來說，把垃圾放在包包裡，帶回家扔掉，這一直是很正常的事情。」

為了解決這個問題，Forcetec從美國麻薩諸塞州廢棄物管理公司Bigbelly進口智慧垃圾桶，Bigbelly大約20年前就在科羅拉多州首次推出智慧垃圾桶。

現在，在京都嵐山竹林等主要旅遊熱點地區已設置超過200個智慧垃圾桶，上頭甚至寫有為外國遊客提供多種服務的說明，有時還會透過企業贊助來減輕市政當局的負擔。以廣島為例，由零食製造商卡樂比（Calbee Inc.）贊助的垃圾桶就裝飾著該市的海洋景觀和該品牌logo。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法