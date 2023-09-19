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團結應對中國侵門踏戶 東協10國首度舉行聯合軍演

東協10國19日首度展開聯合軍演。（路透）

東協10國19日首度展開聯合軍演。（路透）

2023/09/19 19:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕眼見中國在區域內愈發跋扈，東南亞國家協會（ASEAN）10個成員國19日起舉行聯合軍演，這是所有成員國首度自行舉辦軍演，在南海主權爭議問題上展現團結。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，隨著北京對南海的主權聲索導致緊張局勢加劇，東協10國19日展開「納土納一號演習」（ASEX 01-Natuna），共計派出數百名官兵，將持續演習至23日，地點在印尼的納土納群島附近，屬馬來半島和婆羅洲島之間的南海水域。擁有東協觀察員地位的東帝汶，也受邀參加。

東協先前曾與美國和其他夥伴國家進行演習，但這次是所有成員國首度聯合演習，藉此凸顯東協在爭議水域議題上的團結。印尼雖非南海主權聲索國，但近年一直在應對外國對其專屬經濟區的入侵行動。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）在軍演開幕式上強調，東協的團結將永遠獲得良好維繫，只要東協各國彼此互補、互相學習，就能增強東協維護區域和平、繁榮和安全的能力和能耐。

有專家認為，在東協被認為面臨停滯之際，包括對緬甸軍事政變的回應暴露成員國之間的分歧，這次演習是展示團結的方式之一。

不過，印尼雅加達帕拉馬迪那大學國際關係講師拉迪亞斯亞（Emil Radhiansyah）表示，鑑於中國在該地區的顯著經濟影響力，料東南亞各國仍將盡力避免激怒中國。他補充道，這次演習可能有助於展示東協在面對安全威脅時的團結，但也可能被中國視為具有建立軍事聯盟的企圖。東協目前並未簽署國防條約。

印尼雖非南海主權聲索國，但一直在應對外國對其專屬經濟區的入侵行動。（路透）

印尼雖非南海主權聲索國，但一直在應對外國對其專屬經濟區的入侵行動。（路透）

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