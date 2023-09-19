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因迷人微笑躍身知名模特！ 孟買「貧民窟公主」經歷比電影精彩

現年15歲的瑪莉莎，臉上總是帶著非常迷人的微笑。（路透）

現年15歲的瑪莉莎，臉上總是帶著非常迷人的微笑。（路透）

2023/09/19 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕與家人一起住在印度孟買（Mumbai）濱海貧民窟的一名嬌小少女瑪莉莎（Maleesha Kharwa），3年前和一名漫步到住家附近的美國遊客相遇，結果這次邂逅竟從此改變她的人生。現年15歲的瑪莉莎，臉上總是帶著非常迷人的微笑，受到熱心人士協助後，她成為了知名IG網紅、美妝品牌代言人，人生經歷比電影還精采。

綜合外媒報導，美國演員兼編舞家羅伯霍夫曼（Robert Hoffman）在2020年時，曾在IG和YouTube上發布了他與瑪莉莎及她家人共度時光的影片。影片中的瑪莉莎，說話的聲調洋溢幸福，且散發調皮又有禮的氣氛，彷彿她的生活並未充滿艱辛，然而事實上，她很小就失去了母親，父親則必須一邊撫養2個孩子，一邊辛苦工作，讓羅伯霍夫決定協助改善她們一家人的生活。

羅伯霍夫借助網路的力量，幫瑪莉莎在群眾募資平台「GoFundMe」創設網頁，透過分享她的故事到網路上來為她募資。從那時開始，瑪莉莎就成為了一名網紅，根據最新統計顯示，她的IG帳號擁有36萬7000多名粉絲，且還在不斷增加中。另外，她被暱稱為「#貧民窟公主」（the princess from the slum），是因她在發文時會使用的標籤而來。

瑪莉莎在網上爆紅後，收到多項品牌與活動的邀約，不但曾在去年登上過時尚雜誌《柯夢波丹》印度版（Cosmopolitan India）的封面模特兒，更在今年3月時，收到印度精品美妝品牌Forest Essentials邀請，擔任以印度年輕女性為客群的Yuvati系列代言人。報導指出，她的際遇也反映出印度逐漸改變的社會觀點，因為在過去，無論是廣告、流行文化還是寶萊塢電影，都將白皙皮膚視為美麗的象徵。

此外，瑪莉莎的人生故事，也時常被拿來與同樣以孟買為背景的奧斯卡獲獎影片《民百萬富翁》（Slumdog Millionaire）相比。而她受訪時表示，這些邀約也改善了她與家人們的生活，現在她們一家人租得起一間公寓小套房，也終於有自來水和自己的廁所可用。另外，她還透露希望自己在未來能成為職業模特兒或舞者，不過現在的她打算先專注完成學業。

受到熱心人士協助後，瑪莉莎成為了知名IG網紅、美妝品牌代言人，人生經歷比電影還精采。（路透）

受到熱心人士協助後，瑪莉莎成為了知名IG網紅、美妝品牌代言人，人生經歷比電影還精采。（路透）

成名之前，瑪莉莎與家人一起住在印度孟買（Mumbai）的一處濱海貧民窟中。（路透）

成名之前，瑪莉莎與家人一起住在印度孟買（Mumbai）的一處濱海貧民窟中。（路透）

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