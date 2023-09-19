美國9歲女童姦殺懸案 半世紀後終於偵破

美國喬治亞州9歲女童遭姦殺懸案，過了半個世紀終於偵破。（圖擷自Office of the Cobb County District Attorney, Flynn D. Broady, Jr.臉書）

2023/09/19 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕1972年1月13日，美國喬治亞州9歲女童蘭德爾（Debbie Lynn Randall）於回家路上失蹤，執法部門與熱心民眾上千人展開搜索，過了16天發現了她遭性侵勒斃的遺體，本案超過半個世紀找不到兇嫌，直到18日才宣告偵破。

據《CBS》報導，負責蘭德爾命案的科布郡地方檢察官布羅迪（Flynn Broady）透露，調查人員前前後後跟進了數百條線索，最後都沒有結果。不過，隨著近年來DNA和法醫技術的發展，終於找到了突破口。

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布羅迪表示，辦案人員當年採集到的可疑毛髮和布料，在2015至2022年展開進一步的DNA比對，藉此追查到嫌疑人的親屬，並由這些親屬提供更多樣本，最終認為是當年24歲的男子羅斯（William Rose）犯案。

雖然羅斯已於1974年輕生離世，但當局仍然開棺採集DNA，確認就是他殺害了女童蘭德爾。據了解，羅斯當年從未被懷疑是嫌犯，他和蘭德爾應該互不認識，但由於羅斯家人就居住在蘭德爾住處附近，因此羅斯來訪時有可能在路上看到女童，並臨時起意犯案。

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