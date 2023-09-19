有黑熊出沒！ 美迪士尼樂園關閉多個遊樂設施

佛州有關當局接獲通報後已派員至迪士尼區捕捉到這隻黑熊。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/09/19 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州迪士尼樂園近日有黑熊闖入，園方被迫短暫關閉多個遊樂設施，這隻成年黑熊被發現出沒於大雷山鐵路設施附近的樹上，園方為保障遊客安全，決定暫時關閉多個遊樂區域，佛州有關當局接獲通報後已派員至迪士尼區捕捉到這隻黑熊。

綜合外媒報導，佛州當地政府表示，推測這隻飢餓的成年黑熊近日為覓食進入園區，隨後於當地時間18日被人發現出現於大雷山鐵路設施附近的某棵樹上，園方獲報考量遊客安全決定關閉園區多個設施，包括加勒比海盜、鬼屋、幻想世界、邊境樂園等園區，並通知有關當局協助抓捕黑熊。

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佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC）及當地執法部門發布聲明提及，有關當局接獲黑熊消息後，即刻派員前往迪士尼世界渡假區，經過數小時後在魔法王國區域抓到這隻黑熊，截至當地時間同日下午3點止，除了迪士尼世界鐵路，所有設施皆已恢復開放。

目前尚不清楚這隻黑熊體型和身體狀況，以及黑熊如何闖入迪士尼園區，園方尚未公開任何細節。FWC說明，推測這隻黑熊是為準備冬眠，才會進入迪士尼覓食來儲存脂肪，打算將這隻黑熊安置於佛州奧卡拉國家森林或附近地區。

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