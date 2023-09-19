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彭斯稱中國是「邪惡帝國」 主張擴大軍售台灣、力挺烏克蘭

美國前副總統彭斯18日表示，中國即將成為「邪惡帝國」，呼籲擴大對台軍售。（法新社）

美國前副總統彭斯18日表示，中國即將成為「邪惡帝國」，呼籲擴大對台軍售。（法新社）

2023/09/19 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國前副總統彭斯（Mike Pence）18日表示，中國儼然將成為「邪惡帝國」。彭斯強調，應全力支援烏克蘭對抗俄國，並擴大對台軍售、嚇阻中國威脅。

據《路透》報導，彭斯18日在華盛頓保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表演說，稱中國是「美國在21世紀面臨的最大戰略及經濟威脅」，他強調：「現階段或許還不是，但中國正努力成為一個邪惡帝國。」

彭斯呼籲加強對台軍售，切斷美國與中國重要產業的經濟聯繫；限制中國公民在美國科技公司任職，並在全美禁用中國社群平台TikTok。

與其他共和黨人不同，彭斯認為美國絕不能抱持「孤立主義」，應向烏克蘭提供一切必要的軍事支援，幫助烏國擊敗俄羅斯。

彭斯說：「如果共和黨內的『綏靖主義』者撤銷了對烏克蘭的支持，會發生什麼後果？我想正是對中國入侵台灣亮起綠燈！」

包括彭斯在內，有意角逐2024年大選提名的共和黨候選人均一致認為，「中國是美國海外的頭號敵人」。

皮尤研究中心（Pew Research Center）7月底發布的一項民調顯示，約50%的美國人認為，中國是美國的最大威脅；俄羅斯位居第二，遭17%的受訪者點名。

同樣爭取共和黨總統提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將於21日發表演說，對外解釋他「避免經濟依賴中國」的計劃。

另名共和黨內初選候選人、佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）也將在近日發表外交政策演說，預計將重申其反中立場。迪尚特力求終止對中正常貿易，並已在佛羅里達州禁止所有政府、公立學校的設備使用TikTok。

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