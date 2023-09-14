為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

為切斷「星鏈」找理由 馬斯克：克里米亞是俄國領土

全球首富、SpaceX公司創辦人馬斯克表示，他下令關閉克里米亞的「星鏈」衛星網路服務，是遵守美國對俄羅斯的制裁令，因為克里米亞是俄羅斯領土。（法新社）

全球首富、SpaceX公司創辦人馬斯克表示，他下令關閉克里米亞的「星鏈」衛星網路服務，是遵守美國對俄羅斯的制裁令，因為克里米亞是俄羅斯領土。（法新社）

2023/09/14 17:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球首富、SpaceX公司創辦人馬斯克，12日受訪時表示，台灣「明明是中國的一部分，卻自稱不是」，引來美台專家一片撻伐。馬斯克在訪談中還提到，他下令關閉克里米亞的「星鏈」衛星網路服務，是遵守美國對俄羅斯的制裁令，因為克里米亞是俄羅斯領土。

根據最新出版的傳記內容，去年烏克蘭軍方在克里米亞半島周邊，正準備向俄軍艦艇發動攻擊時，馬斯克突然下令關閉該區域的「星鏈」衛星網路服務，使烏軍功虧一簣。

馬斯克日前在社群平台X上坦確有此事，他12日接受「All-In Podcast」專訪提到此事時表示，烏克蘭人半夜打電話來說他們要進攻克里米亞，要求他打開星鏈在克里米亞當地的連線，但克里米亞不能使用「星鏈」的連線，是因為美國制裁整個俄羅斯，當然克里米亞也在其中。

他表示，所以除非美國政府或是總統下令要開連線，不然他沒有辦法為了烏克蘭進攻，違反美國的制裁令。

《彭博》報導，俄國總統普廷12日在海參威的東方經濟論壇上表示，「就私營企業而言，馬斯克無疑是一位傑出人物，我認為他將會得到全世界的認可，他是一位活耀、才華橫溢的商人。」

不過，美國聯邦參議院軍事委員會重量級成員、民主黨籍麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），已要求對SpaceX展開調查。她11日強調，外交政策是由政府而不是由一位億萬富翁執行。華倫並要求五角大廈，檢討美國國防部與SpaceX的合約關係。

早在去年10月，馬斯克就曾建議烏克蘭割地求和，又呼籲台灣降格「中國特別行政區」。他並直指，克里米亞對俄羅斯的重要性，不亞於夏威夷群島對美國的重要性，這也是俄羅斯佔領它的原因。馬斯克當時還警告稱，莫斯科面臨失去克里米亞，將不惜動用核武，從而引爆第3次世界大戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
AI高峰會大咖齊聚 比爾蓋茲等科技大佬身家破17兆
2023/09/14 15:42

AI高峰會大咖齊聚 比爾蓋茲等科技大佬身家破17兆
馬斯克稱「台灣屬於中國」 外交部︰為利益發言不值得尊重
2023/09/14 15:37

馬斯克稱「台灣屬於中國」 外交部︰為利益發言不值得尊重

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
馬斯克嗆台灣「中國一部分」 王定宇提3個事實打臉
2023/09/14 14:38

馬斯克嗆台灣「中國一部分」 王定宇提3個事實打臉
馬斯克嗆台灣「中國一部分」 吳釗燮反擊︰台灣是非賣品
2023/09/14 11:30

馬斯克嗆台灣「中國一部分」 吳釗燮反擊︰台灣是非賣品

華南銀行為臺灣選手加油 加碼贊助體操新秀
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播