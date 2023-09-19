中途島深海探索 約克鎮號、赤城號、加賀號最新現狀曝光

1942年6月4日美日雙方在中途島西北海域爆發一場大規模的航空母艦海戰。圖為約克鎮號遭到飛龍號艦載機攻擊命中畫面。（圖擷自Wiki）

2023/09/19 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕1942年6月4日美日雙方在中途島西北海域爆發一場大規模的航空母艦海戰，美軍僅以損失「約克鎮號」航艦的代價，擊沉日軍「赤城號」、「加賀號」、「蒼龍號」、「飛龍號」4艘精銳航艦，這5艘航艦就長眠在中途島周邊海域，近年來在深海探索技術成長下，「約克鎮號」、「赤城號」、「加賀號」陸續被發現，這些航艦在海底的最新現狀也一一揭露。

曾首度發現「鐵達尼號」、德國戰艦「俾斯麥號」和美國航空母艦「約克鎮號」的知名水下考古學家巴拉德（Robert Ballard），其所率領的深海考察團與海研船「鸚鵡螺號」（E/V Nautilus），近日探索中途島海域，詳細探索已經發現殘骸位置的「約克鎮號」、「赤城號」、「加賀號」3艘航艦最新現況。

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10日團隊花了14小時對「赤城號」進行詳細探索，「赤城號」2019年在5281.1公尺深的海底被重新發現，但當時僅有聲納探測進行鎖定，未直接近距離觀測，這次探索是「赤城號」自沉沒81年以來首次被人們所看見。

「加賀號」在2019年10月首度被發現，這次「鸚鵡螺號」再次進行探索，拍下許多新細節；美航艦「約克鎮號」25年前就是由巴拉德所發現，這次探索也是25年來「約克鎮號」現況的新展示。

海洋探索信託基金會首席科學家瓦格納（Daniel Wagner） 表示，「鸚鵡螺號」3次下潛都超過5100公尺以下深度，一共花費43小時在探索：「在超過43小時的深海中，我們有條不紊地繞行了這些歷史悠久的沉船，詳細地揭示了許多特徵，包括它們的武器、戰鬥和與沉沒相關的損害……許多高射砲仍然指向上方，為這些標誌性船隻的最後時刻提供了線索。」每次探索任務結束後，團隊都會舉行儀式，紀念那些在戰鬥中喪生的人們。

約克鎮號艦橋。（圖擷取自海洋探索信託基金會）

約克鎮號。（圖擷取自海洋探索信託基金會）

赤城號飛行甲板下方的127毫米雙聯高射砲。（圖擷取自海洋探索信託基金會）

加賀號下層甲板上的200毫米主砲。（圖擷取自海洋探索信託基金會）

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