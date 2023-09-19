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國際法庭將召開各國聽證會 俄國籲駁回烏克蘭控訴

烏克蘭於2022年遭到俄國入侵，近日國際法庭將對烏克蘭的入侵指控召開聽證會以決定其是否有合適管轄權。（美聯社）

烏克蘭於2022年遭到俄國入侵，近日國際法庭將對烏克蘭的入侵指控召開聽證會以決定其是否有合適管轄權。（美聯社）

2023/09/19 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯18日呼籲聯合國國際法庭（ICJ）駁回烏克蘭對其入侵的指控，俄國堅稱，進犯目的是為防止烏東的俄國人遭受種族滅絕，烏克蘭則指責俄國錯用種族滅絕為自身辯護。國際法庭將於近日舉辦聽證會，聽取聯合國各國意見以決定國際法庭是否擁有合適的管轄權處理此控訴。

英國《BBC》報導，在2022年俄國入侵後幾天，烏克蘭就針對其入侵行為提起訴訟。烏克蘭表示，該國東部不存在種族滅絕的風險，而自2014年以來，烏克蘭就不斷在該地與俄國支持的部隊作戰，烏克蘭也表示，聯合國的《防止及懲治危害種族罪公約》在任何情況下都不允許國家通過入侵來阻止種族滅絕；俄國則表示，烏克蘭想要對俄國軍事行動的對錯做出裁決。

今年3月中旬，國際法院曾呼籲俄國暫停在烏克蘭的軍事行動，但俄國拒絕並反對法院的管轄權，俄國法律代表18日在法庭上表示，由於烏克蘭堅稱沒有發生種族滅絕，因此不可能違反《防止及懲治危害種族罪公約》，「僅憑這一點就足以駁回此案」。

在未來幾天持續至9月27日，國際法庭將召開聽證會聽取其餘32個國家的意見，若所有意見都支持烏克蘭控訴的論點，國際法院即有處理此案件的適當管轄權。

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