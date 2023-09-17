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日本男子躲水溝偷拍裙底 「陰溝人」3度犯案

兵庫縣1名男子竟躲在水溝裡透過縫隙進行偷拍，且這次以是他第三度犯案。示意圖，圖與新聞無關。（資料照）

兵庫縣1名男子竟躲在水溝裡透過縫隙進行偷拍，且這次以是他第三度犯案。示意圖，圖與新聞無關。（資料照）

2023/09/17 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣1名男子因在水溝裡透過縫隙偷拍女性私密照，違反「性姿態攝影處罰法」而遭警方逮捕。該名犯嫌身分被證實為神戶市東灘區的36歲失業男子平井泰臣，且這已經不是他第一次犯案。

綜合外媒報導，1名女學生8日在水溝裡發現1部手機，以為是拾獲失物後就將手機直接送往派出所，但警方很快發現這部手機正處於錄影模式，便即刻以偷拍案件展開調查。警方在14日就發現了躲在現場附近水溝中的平井泰臣，而他也直接承認在偷看裙底，被警方逮捕歸案。事後警方證實，平井泰臣的手機確實存有被害者的影片，且他也承認「自己就是在偷拍」。

報導中提到，這已經是平井泰臣第三次因相同原因被捕。第一次事發在10年前，他被發現藏匿在學校附近的水溝裡偷窺，受害者為1名20多歲女性。平井在被捕後毫無悔意，且稱「下被子轉世要當老鼠住在水溝裡」；他第二次犯案則是在2015年，受害者為37歲女性理髮師。該名理髮師表示，她當時注意到水溝蓋中露出的頭髮還以為是假髮，結果走近一看竟直接與水溝中的平井對視，至今想起依舊毛骨悚然。

平井在10年前初犯時就被日本網友稱作「陰溝人」，而他的母親也在他第二次犯案後接受採訪時說道，「兒子從小就喜歡在水溝裡玩，到了國中也像是還沒擺脫孩子氣的樣子。在長大對性有所瞭解後，連結了對性的興趣而做出這樣的事」。

因平井泰臣前科累累，警方不排除其未來還有第四度犯案的可能。。

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