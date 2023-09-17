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中國良知覺醒！近3千萬粉絲法律學者諷《治安管理處罰法》修訂

擁有近3000萬粉絲的中國法律學者羅翔，拍影片談《尋釁滋事罪》的問題，被認為是在暗指《治安管理處罰法》修訂草案的不妥。（圖擷自羅翔嗶哩嗶哩頻道）

擁有近3000萬粉絲的中國法律學者羅翔，拍影片談《尋釁滋事罪》的問題，被認為是在暗指《治安管理處罰法》修訂草案的不妥。（圖擷自羅翔嗶哩嗶哩頻道）

2023/09/17 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國擬修訂《治安管理處罰法》，從9月1日至30日對外徵求意見，其中第34條新增「在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾與標誌」、「製作、傳播有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或言論」等條文，先前已掀起一陣反抗聲浪，如今更有近3000萬粉絲的法律學者羅翔出面暗諷，讓對岸網友直呼「保護羅老師」。

中國《治安管理處罰法》修訂草案裡，有關「傷害中華民族感情」的法條爭議頗多，其中包括界定模糊、任一執法者（如人民警察）可自行任意裁定等問題，在對岸網路上已有不少法律界人士拍片發聲，明確反對第34條修訂。

中國政法大學刑法學教授羅翔，在嗶哩嗶哩（bilibili）影音平台擁有2889萬粉絲，本月15日發布影片「如何改變尋釁滋事罪的口袋化」，裡頭提及《尋釁滋事罪》屬於口袋罪，而口袋罪最大的問題就在於模糊，罪與非罪的標準往往模糊不清，「這就有可能導致個別司法人員的權力濫用和選擇性執法」。

羅翔影片雖然是在談《尋釁滋事罪》，由於時間敏感讓對岸網友議論紛紛，有人希望羅翔能夠仔細談談《治安管理處罰法》第34條修訂，其他網友見狀直指其實羅翔已經講得很明白了，可能由於「上面」的因素無法說得太直接，但影片內容顯然就是針對第34條。

不少中國網友看完影片後，感嘆羅翔能在當下環境中繼續發聲，真的是相當不容易，還有人透露法學界最近因為第34條的修訂問題，許多學者已經被封號了，可見羅翔的行為相當值得尊重。

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