中國網瘋傳正妹老師和同校12名同事有染 校方回應了

中國浙江遂昌中學李姓女老師，PO圖爆料自己和校內12名同事有染，校方對此已出面回應。（圖擷自微博）

2023/09/16 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省麗水市遂昌中學李姓正妹老師，近來在微信朋友圈PO出學校工作群組擷圖，當中指稱自己和校內12名同事有染，引起社會關注，校方則強調當地教育局展開調查後，發現此事是子虛烏有純屬捏造，女老師和校內其他男老師、上級都沒有不正當關係，但仍然引起中國網友的懷疑。

從中國微博流傳的消息可以看到，李姓女老師先是在校內工作群組發出多條訊息，內容包括和同校男老師暑假開3次房、對方拿30萬人民幣（約新台幣131.5萬元）給她等等，並將相關訊息擷圖發在自己的微信朋友圈，還強調這是「送給遂昌中學全體師生的教師節禮物」。

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遂昌中學校方對此表示，這起事件發生在9月初，驚動遂昌縣教育局介入調查，發現女老師發文內容不符事實，李女目前仍持續任教，沒有受到任何處罰，可能是教育局還有一些程序上的問題需要處理。

中國網友們看到這則消息後展開熱烈討論，有人懷疑李女是被盜帳號亂發訊息汙衊，還有人認為女老師不可能會發這些東西毀掉自己的未來，也有網友推測或許真的有不正當關係，只是有人透過女老師的帳號爆料而已，並且目前已經被上面壓下來了。

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