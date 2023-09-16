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義大利工安意外頻傳 釀酒師為救同事跌落酒桶身亡

義大利北部酒莊近日發生工安意外，47歲釀酒師不幸跌落酒桶身亡。（圖擷取自社群平台X「@Open_gol」）

義大利北部酒莊近日發生工安意外，47歲釀酒師不幸跌落酒桶身亡。（圖擷取自社群平台X「@Open_gol」）

2023/09/16 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部一處酒莊近日發生一起釀酒師意外死亡悲劇。據報導，該名釀酒師為救因不慎吸入酒精發酵氣體導致昏迷的同事，自己也因吸入相同氣體而陷入昏迷跌落酒桶中溺斃，案件細節正由當地衛生相關部門進行相關調查。

綜合外媒報導，死者為47歲的貝托里尼（Marco Bettolini），是酒莊的釀酒師。貝托里尼14日工作時，發現了因維修酒桶時吸入酒精發酵氣體而陷入昏迷的同事並嘗試進行救援，不料兩人都因吸入氣體而昏迷直接掉進酒桶，貝托里尼當場死亡，另一名同事重傷至今還在醫院治療；當地消防人員提到，因兩人都未配戴任何安全裝置及呼吸面罩，才導致悲劇發生，至於兩人具體是吸入何種氣體而導致昏迷，相關單位表示目前還在進行調查。

酒莊主人切切托（Simone Cecchetto）對此噩耗深表遺憾，「我們感到非常痛苦。這兩人就像是我的兩個兒子」，同時他也為受傷的同事祈禱，願他早日康復。

上個月在義大利也發生一起類似案件。1名男子在奶酪製造廠工作時，不幸被上千塊巨大奶酪活活壓死，當地工會CISL秘書長特雷維索（Belluno Treviso）表示，所有工作單位都應該加強員工培訓，防止更多人在工作時發生意外。

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