在前線洗三溫暖？愛沙尼亞導演為烏克蘭士兵籌款製「移動桑拿房」

愛沙尼亞導演為烏軍前線士兵募款製作百年軍事傳統「移動桑拿房」，盼能改善衛生並提升士氣。（歐新社，示意圖）

2023/09/13 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方應戰爭需求持續向西方盟友請求各式軍援，但如今竟連「移動桑拿房」（mobile sauna units）這聽似毫無關聯的物資也成為烏軍的募資請求之一。來自愛沙尼亞、長年往來烏克蘭的導演兼人道主義工作者拉格（Ilmar Raag）就決定為這些士兵提供愛沙尼亞盛行文化——「桑拿」（Sauna，台灣一般稱作三溫暖），

拉格表示，自聽說烏軍士兵普遍幾天甚至幾週的時間都沒洗澡或脫下靴子，因而決定為這些士兵提供「移動桑拿房」設施，他強調「這關乎衛生和提振士氣，也如同寒冬黑夜中能吃上烤三明治一樣」。

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根據英國《BBC》報導，拉格目前正向群眾募資以製造移動桑拿設備，它能為前線士兵提供淋浴和洗衣服務，且設備外觀經過精細偽裝，確保行動桑拿房能避開俄羅斯的砲火襲擊。他提及，移動桑拿房在愛沙尼亞的軍隊行動中很少缺席，其中包括近期在阿富汗沙漠與黎巴嫩執行的任務。

拉格表示這項軍事傳統約從100年前延續至今，「當時國家鐵路局在靠近前線的區域停放了一輛桑拿火車，如此部隊在戰壕中待幾週後就能去洗澡、消毒」。

報導中提及，因為愛沙尼亞與其他波羅的海國家如拉脫維亞、立陶宛在二次世界大戰後被蘇聯佔領數十年，這些曾被侵犯過的國家中大部分人民表示，能夠對烏克蘭被俄國入侵的痛苦感同身受。

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