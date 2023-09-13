為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

在前線洗三溫暖？愛沙尼亞導演為烏克蘭士兵籌款製「移動桑拿房」

愛沙尼亞導演為烏軍前線士兵募款製作百年軍事傳統「移動桑拿房」，盼能改善衛生並提升士氣。（歐新社，示意圖）

愛沙尼亞導演為烏軍前線士兵募款製作百年軍事傳統「移動桑拿房」，盼能改善衛生並提升士氣。（歐新社，示意圖）

2023/09/13 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方應戰爭需求持續向西方盟友請求各式軍援，但如今竟連「移動桑拿房」（mobile sauna units）這聽似毫無關聯的物資也成為烏軍的募資請求之一。來自愛沙尼亞、長年往來烏克蘭的導演兼人道主義工作者拉格（Ilmar Raag）就決定為這些士兵提供愛沙尼亞盛行文化——「桑拿」（Sauna，台灣一般稱作三溫暖），

拉格表示，自聽說烏軍士兵普遍幾天甚至幾週的時間都沒洗澡或脫下靴子，因而決定為這些士兵提供「移動桑拿房」設施，他強調「這關乎衛生和提振士氣，也如同寒冬黑夜中能吃上烤三明治一樣」。

根據英國《BBC》報導，拉格目前正向群眾募資以製造移動桑拿設備，它能為前線士兵提供淋浴和洗衣服務，且設備外觀經過精細偽裝，確保行動桑拿房能避開俄羅斯的砲火襲擊。他提及，移動桑拿房在愛沙尼亞的軍隊行動中很少缺席，其中包括近期在阿富汗沙漠與黎巴嫩執行的任務。

拉格表示這項軍事傳統約從100年前延續至今，「當時國家鐵路局在靠近前線的區域停放了一輛桑拿火車，如此部隊在戰壕中待幾週後就能去洗澡、消毒」。

報導中提及，因為愛沙尼亞與其他波羅的海國家如拉脫維亞、立陶宛在二次世界大戰後被蘇聯佔領數十年，這些曾被侵犯過的國家中大部分人民表示，能夠對烏克蘭被俄國入侵的痛苦感同身受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中駐法大使談克里米亞歸屬 引發烏克蘭及波海三國齊抗議
2023/04/23 06:48

中駐法大使談克里米亞歸屬 引發烏克蘭及波海三國齊抗議
自由說新聞》批妥協換止戰！愛沙尼亞外長：虛假和平是爆發新戰爭前奏
2023/04/10 11:10

自由說新聞》批妥協換止戰！愛沙尼亞外長：虛假和平是爆發新戰爭前奏

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
公開支持俄國！波羅的海俄裔居民向俄軍戰車殘骸獻花
2023/03/02 23:30

公開支持俄國！波羅的海俄裔居民向俄軍戰車殘骸獻花
不爽愛沙尼亞挺烏！俄怒宣布驅逐大使 降級兩國外交關係
2023/01/23 19:09

不爽愛沙尼亞挺烏！俄怒宣布驅逐大使 降級兩國外交關係

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播