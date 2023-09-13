普廷、金正恩相會 將在「難以對外曝光敏感領域」合作

睽違4年不見的俄羅斯總統普廷、北韓最高領導人金正恩，2人在13日俄國東方太空發射場會面。（法新社）

2023/09/13 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕今（13）日下午稍早，北韓最高領導人金正恩、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）睽違4年後會面，2人皆已抵達位於俄國阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），俄國與北韓將在「難以對外曝光的敏感領域」上進行合作。

綜合外媒報導，雙方先是互相握手長達40秒，接著金正恩向普廷講的第一句話，「感謝你在百忙之中仍邀請我」；普廷則回應，「非常高興見到你，這是我們的太空發射場」，還向對方提到北韓建國75週年、偉大解放戰爭勝利70週年等詞句。

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俄國克里姆林宮表示，俄國與北韓將在「難以對外曝光的敏感領域」上進行合作。另據俄媒指出，金正恩對火箭技術表現出極大的興趣。

Путин и Ким Чен Ын пообщались на космодроме "Восточный" https://t.co/eQh5oCHSJu pic.twitter.com/YwmmsaFeOs — РИА Новости （@rianru） September 13, 2023

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