慘！利比亞洪災屍橫遍野 傳逾5000死、萬人失蹤

利比亞近日因遭風暴襲擊引發洪災，多個沿海城鎮被重創，造成大量人員傷亡。（美聯社）

2023/09/13 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞近日因遭風暴襲擊，水壩潰決摧毀東部德納巿約1/4個巿區，據外媒最新消息指出，目前已知死亡人數已攀升至逾5千人，並有1萬人被通報失蹤，災損難以估計。

利比亞東部遭颶風「丹尼爾」（Daniel）吹襲引發洪災，重創多個沿海城鎮，造成大量人員傷亡，當地媒體引述利比亞東部政府消息指稱，目前已知有至少5300人被認為罹難，大約7千人受傷，且遇難者中至少有145人是埃及人。至於被通報失蹤的人數也上升到1萬人。當地官員稱，死亡人數恐會超過一萬人。

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外媒報導指出，颶風丹尼爾是在吹襲希臘、保加利亞和土耳其後，於週日在利比亞東部沿岸登陸並降下暴雨，據指位於利比亞東北部的貝達市，從週日到週一降下高達414.1毫米的創紀錄降雨量，德納地區的上游水壩也潰決並引發水災，包含社區及居民都被捲入大水中，大量建物及街道被沖毀，被洪水沖走的汽車被堆疊在一起，當地官員表示有1/4的城市被摧毀，部分街道在洪水退去後，仍遺留大量泥土和瓦礫。

除此之外，嚴重傷亡也讓當地醫院人滿為患，無法正常運作，許多遺體被擺放在醫院太平間外的走道上，甚至直接堆在醫院的院子裡，外電照片也顯示大量屍體被集中放在亂葬坑中。當地官員也指出，推測有許多遺體還被困在遭受重創的廢墟底下，或是被沖入地中海，並指對於破壞的規模感到震驚。

利比亞近日遭風暴襲擊引發洪災，多個沿海城鎮被重創，目前已知死亡人數已攀升至逾5千人，並有1萬人被通報失蹤。（美聯社）

利比亞東部因遭颶風「丹尼爾」吹襲引發洪災，嚴重傷亡也讓當地醫院人滿為患，無法正常運作，許多遺體被擺放於醫院太平間外的走道上，甚至直接堆在醫院的院子裡，外電照片也顯示大量屍體被集中放在亂葬坑中。（路透）

利比亞東部因遭颶風吹襲引發洪災，大量建物及街道被沖毀，被洪水沖走的汽車被堆疊在一起，當地官員表示有1/4的城市被摧毀，部分街道在洪水退去後，仍遺留大量泥土和瓦礫。（法新社）

利比亞東部因遭颶風「丹尼爾」吹襲引發洪災，嚴重傷亡也讓當地醫院人滿為患，無法正常運作，許多遺體被擺放於醫院太平間外的走道上，甚至直接堆在醫院的院子裡，外電照片也顯示大量屍體被集中放在亂葬坑中。（路透）

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