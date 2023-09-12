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金正恩列車向北行駛！克宮：兩國將在敏感領域進行合作

外媒指出，金正恩所乘列車已抵達俄羅斯，通過濱海邊疆區拉茲多利內河上的鐵路橋，持續向北移動。（美聯社）

外媒指出，金正恩所乘列車已抵達俄羅斯，通過濱海邊疆區拉茲多利內河上的鐵路橋，持續向北移動。（美聯社）

2023/09/12 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕北韓最高領袖金正恩10日搭乘裝甲列車「太陽號」啟程訪俄，北韓主要黨幹部隨同出訪，外媒指出，金正恩所乘列車已抵達俄羅斯，通過濱海邊疆區拉茲多利內河上的鐵路橋，持續向北移動。

綜合外媒報導，金正恩所乘的綠色裝甲列車「太陽號」稍早通過濱海邊疆區的拉茲多利內河上的鐵路橋，一路向北行駛，列車由帶有俄羅斯鐵路標誌的火車頭牽引。

報導分析，稍早金正恩所乘列車經過邊境濱海邊疆區的哈桑站，向烏蘇里斯克站行駛，起初外界認為列車抵達烏蘇里斯克站前會改變軌道，前往位於烏蘇里斯克以南的海參崴，但列車卻開往不同方向，海參崴站周邊也相當安靜，沒有加強安保人員跡象，公車和汽車仍可停靠站前。

目前金正恩與普廷會面地點和時間仍不清楚，外界推測，可能在東方經濟論壇最後1天（13日）或之後在濱海邊疆區、阿穆爾州以及哈巴羅夫斯克等3地區之一進行面對面會晤。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，此次會晤將在遠東舉行，兩國將在敏感領域進行合作，這些領域不應成為任何公開或宣布的主題。

南韓國防部發言人全河奎今表示，已確認金正恩在當地時間週二凌晨進入俄羅斯，考量有多名官員陪同出訪，南韓當局正密切關切就北韓與俄方武器交易、技術轉讓等討論談判的可能性。俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）回應，由於南韓是俄羅斯的貿易夥伴，如南韓提出要求想了解金正恩訪俄詳情，莫斯科願意向南韓提供相關可供資訊。

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