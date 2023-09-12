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警告金正恩訪俄勿軍售俄國 美國務院：任何交易將遭制裁

美國國務院發言人米勒向媒體表示，普廷尋求北韓支持，無疑是「乞求援助」。（美聯社資料照）

美國國務院發言人米勒向媒體表示，普廷尋求北韓支持，無疑是「乞求援助」。（美聯社資料照）

2023/09/12 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體12日報導，北韓領導人金正恩已抵達俄羅斯，將與俄國總統普廷會面。對此華盛頓當局表示，普廷與金正恩見面，顯示其對烏克蘭戰爭的絕望；華盛頓同時發出警告，稱任何武器交易都可能引發美國制裁。

綜合外媒報導，金正恩10日搭乘私人火車前往俄羅斯，隨行人員包括軍工業高層、軍方代表及外交部長。當火車11日通過俄國邊境時，華盛頓再次警告平壤，勿向俄羅斯出售可用於烏克蘭戰爭的武器。

美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示：「我們敦促北韓遵守承諾，不向俄羅斯提供或出售任何武器。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則向媒體強調，普廷「原先預計開戰第一個月就能取得勝利的戰爭，如今卻必須會見遭國際唾棄的人，並迫切尋求支持，我將此形容為乞求援助」。

米勒指出，任何北韓向俄羅斯交付武器的行為，都將違反多項聯合國安理會「禁止與北韓進行武器交易」決議內容。

米勒並表示：「我們已針對資助俄羅斯發動戰爭的實體積極實施制裁。我們將毫不猶豫、在適當時機實施新的制裁行動。」

分析人士稱，北韓代表團包括多名國防工業高層及軍方人士，其中軍需工業部部長趙春龍隨行，表明了此次訪問將聚焦兩國國防工業合作。

北韓領導階層專家麥登（Michael Madden）表示：「趙春龍出席本次峰會，表明北韓和俄羅斯將針對軍火採購案達成某種協議。」

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