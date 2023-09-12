利比亞暴雨潰壩 洪災釀2000餘死數千人失蹤

利比亞東北部城市德納遭洪水侵襲，車輛和建築物無一倖免。（法新社）

2023/09/12 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕利比亞「利比亞國民軍」（LNA）當局表示，暴雨過後該國東北部城市德納（Derna）發生嚴重洪災，已造成逾2000人死亡，數千人失蹤。

據《路透》報導，控制利比亞東半部地區的「利比亞國民軍」發言人米斯瑪瑞（Ahmed Mismari）在記者會上表示，德納地區上游水壩崩塌引發洪災，「社區及居民都被捲入大水中」。

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米斯瑪瑞指出，失蹤人數約為5000至6000人。該地區紅新月會（Red Crescent）援助組織負責人11日上午則表示，德納的死亡人數為150人，預計將突破250人。

利比亞長期處於分裂狀態，分為東西兩個政府。由北約支持的臨時政府「全國團結政府」（GNA）2011年發動政變，控制了該國西半部，引發多年衝突，並導致公共服務系統失能。

「全國團結政府」總統委員會（Presidential Council）請求國際社會對利比亞東半部地區伸出援手，「我們呼籲友好國家及國際組織提供援助」。

「利比亞國民軍」領導人哈馬德（Osama Hamad）向電視台表示，已有逾2000人死亡，數千人失蹤。

被希臘氣象學家稱為「丹尼爾」（Daniel）的風暴，自4日以來重創希臘，10日持續席捲地中海，並對利比亞造成致災級豪雨。德納的道路被輕易沖毀，建築物也無法倖免，沿海其他城市接連遭殃，包括利比亞第2大城班加西（Benghazi）。

利比亞東部電視台「Almostkbal」拍攝的畫面顯示，民眾受困車頂大聲呼救，一旁汽車不斷被大水沖走。

哈馬德表示：「失蹤人數達數千人，死亡人數則超過2000人。德納的社區、居民都消失了，被大水沖走了。」發言人米斯瑪瑞補充，共7名「利比亞國民軍」成員在洪水中喪生。

大水退去後車輛嚴重受損。（美聯社）

濱海道路遭洪水破壞殆盡。（美聯社）

「利比亞國民軍」發言人米斯瑪瑞表示，德納地區因上游水壩崩塌，引發嚴重洪災。（歐新社資料照）

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