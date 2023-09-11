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英國男子意外挖出罕見「千年銅合金懸碗」 拍賣價格破141萬

「盎格魯撒克遜銅合金懸碗」（Anglo-Saxon Bronze Hanging Bowl），日前在拍賣會上以3萬6400英鎊（約新台幣141萬）售出。（圖擷取自Timeline Auctions Ltd YouTube）

「盎格魯撒克遜銅合金懸碗」（Anglo-Saxon Bronze Hanging Bowl），日前在拍賣會上以3萬6400英鎊（約新台幣141萬）售出。（圖擷取自Timeline Auctions Ltd YouTube）

2023/09/11 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名36歲男子克里斯（Chris Ulliot），今年2月在北約克郡參加一個挖掘活動時，意外發現了一個古老且罕見的金屬碗狀容器，經專家鑑定後推估這件文物距今超過千年歷史、近乎完整的「盎格魯撒克遜銅合金懸碗」（Anglo-Saxon Bronze Hanging Bowl），日前在拍賣會上以3萬6400英鎊（約新台幣141萬）售出。

英國廣播公司（BBC） 報導，發現這件歷史文物的克里斯表示，他當時在北約克郡參加活動，並拿著金屬探測器到一個區域到處走動，「突然探測器發現了一些東西。不管是什麼，它都埋得相當深，我挖了下去」，在他向下挖了大約60公分後，看到了一個他當時以為是「生鏽的舊桶」頂部邊緣，「我可以看到上面的這些鐵環仍能夠移動。我想如果它們還可以動，充其量可能是來自維多利亞時代」。

克里斯透露，他在發現這件文物後，立即吸引現場其他挖掘者前來圍觀，其中就有經驗豐富、專業考古學家協助他進行鑑定，指出這件文物來自盎格魯薩克遜時代，介於西元410至1066年之間。拍賣行Timeline Auctions的總經理哈蒙德（Brett Hammond）則表示，盎格魯薩克遜時代的銅合金器具，通常無法長時間保存下來，因此相當罕見。

事後克里斯將這件文物，交由拍賣行Timeline Auctions進行競拍，當時拍賣行推估這個極為罕見、近乎完整的文物，價格介於2萬到3萬英鎊（約新台幣78萬到117萬）之間。在6日的拍賣會上，最終以3萬6400英鎊售出。

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