英國會研究員涉嫌當共諜 專門滲透對中鷹派議員

英國「泰晤士報」報導，英國國會一名年近30歲研究員3月因涉嫌為北京從事間諜活動被捕，專門滲透對中國「鷹派」立場及能接觸機敏資訊的議員。（歐新社資料照）

2023/09/10 08:33

〔中央社〕英國「泰晤士報」獨家報導，英國國會一名研究員今年3月因涉嫌為北京從事間諜活動遭逮捕。他滲透對中國「鷹派」立場及能接觸機敏資訊的議員，包括下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）。

前外委會主席、現任內政副大臣並主責安全事務的圖根哈特（Tom Tugendhat）也曾是這名研究員接觸的對象。圖根哈特據稱在去年夏天參選執政黨保守黨黨魁時，即與這名研究員斷絕聯繫。克恩斯目前婉拒評論。

請繼續往下閱讀...

根據報導，被逮捕的國會研究員為英國籍、男性、年近30歲，持有國會通行證，與幾位資深保守黨國會議員有往來，其中部分議員能接觸機密或極敏感資訊。

一名官方高階消息來源告訴「泰晤士報」（The Times），相關情況「前所未見」。報導說，這可能是有敵意國家涉入、且英國國會安全遭破壞最嚴重的一次。

根據報導，這名研究員在長達數年期間參與國會議員的對外政策相關工作，其中一個領域是對中關係。

這名人士曾在中國工作。英國安全單位官員懷疑，他可能在中國即被吸收、長期潛伏，返英主要任務之一就是滲透對北京採批判立場的英國政治網絡。

根據警方聲明，這名國會研究員3月13日在蘇格蘭首府愛丁堡遭逮捕。同一天，另一名30多歲男子也因涉嫌間諜活動在英格蘭牛津郡（Oxfordshire）被捕。兩人住處都遭搜索，包括國會研究員在東倫敦的居所。

報導未提供關於被捕30多歲男子的細節。

警方表示，兩人隨後被帶往南倫敦的警局，保釋候審，期限為10月初。在此期間，業務與間諜犯罪有關的警方反恐部門持續偵查工作。

自2014至2018年擔任英國國家安全副顧問的麥金尼斯（Paddy McGuinness）以「魯莽」、「嚴重升高局勢」形容中國涉嫌的這起間諜行動。

他說，中方常宣稱外國介入中國內部事務，但任意介入他國內部事務的其實是中國。

麥金尼斯指出，中國長期以來透過各種管道和手段試圖取得國會內部消息並發揮影響力，但最新這起事件展現一種更具侵略性、更難被偵測的手法，且吸收英方人員不僅是為了取得資訊，還可能是為了引導、形塑各政黨的政策工作。

不過，麥金尼斯說，中國情報單位這次有可能「嚴重失算」，英國對中態度反而將更強硬。他示警，今天遭媒體揭露的這起事件不會是個案，而是更廣泛戰略的一環，或許還有其他人「有待發掘」。

串聯約30個國家國會議員的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天晚間發布聲明指出，涉嫌為中國在英國國會從事間諜活動的這名人士對IPAC一向有敵意、他與IPAC完全無關。

IPAC敦促英國有關單位儘速公布這名人士的姓名，以免讓早已因中國的跨國鎮壓活動而備感壓力的社群疑心四起。IPAC尤其關切英國官方再次未能儘早主動示警國會議員及其他中共潛在下手目標。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）透過社群媒體X（前身為推特）表示，他認為這名嫌疑人透過淡化中國共產黨的作為，試圖顛覆英國國會的自由辯論，並企圖分化英國政治圈挑戰北京的行動，是中共典型手法。

去年1月，英國對內情報機構「軍情五處」（MI5）罕見向國會示警，以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇的律師李貞駒與中共中央統一戰線工作部（UFWD）有關，且祕密運用來自中國和香港的資金涉入政治干預活動。

英國情報單位曾指出，中共對英影響力作戰採「放長線釣大魚」策略，願耗費數年培養對中方有利的「種子」政治人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法