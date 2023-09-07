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美眾院中國委員會主席籲商務部 停止向華為中芯出口所有技術

2023/09/07 04:12

〔中央社〕美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天表示，在發現中國華為手機的新晶片可能違反貿易限制後，美國商務部應停止向華為及中芯國際出口所有技術。

路透社報導，中國通訊巨頭華為上週開始銷售一款名為Mate 60 Pro的新手機，分析師相信這款手機內的晶片是中芯突破技術所製造。

蓋拉格是具有影響力的共和黨議員，他的中國問題特別委員會已敦促拜登政府，在對中國出口美國技術方面採取更強硬立場。

他今天發表聲明指出：「如果沒有美國的技術，這款晶片可能無法生產，因此中芯可能違反了商務部的外國直接產品規定（Foreign Direct Product Rule）。」

蓋拉格提及：「現在是時候停止向華為及中芯出口所有的美國技術，以表明任何藐視美國法律並破壞我們國家安全的企業，都將無法取得與我們的技術。」

美國於2019年5月基於國安考量，將華為列入貿易黑名單，迫使美國供應商及其他業者須取得特殊許可，才能向華為供貨。

之後，美國於2020年12月將中芯列入所謂的出口管制實體清單（Entity List），因為擔心中芯可能將先進技術轉移給軍方客戶。1120907

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