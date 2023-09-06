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烏克蘭國會通過新任防長 烏梅洛夫矢言光復每一寸國土

烏克蘭新任國防部長烏梅洛夫6日在國會表決其人事案前發表談話。（路透）

烏克蘭新任國防部長烏梅洛夫6日在國會表決其人事案前發表談話。（路透）

2023/09/06 22:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國會6日通過新任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）的人事案，烏梅洛夫表示，會「盡一切可能和不可能」達成烏克蘭的勝利，光復每一寸國土。

烏國國會6日就總統澤倫斯基提名烏梅洛夫出任國防部長一案進行表決，議員澤列辛亞克（Yaroslav Zheleznyak）在社群媒體發文，指國會360名議員以壓倒性多數338票支持，通過烏梅洛夫出任防長。

烏梅洛夫在確定出任防長後，在臉書發文，矢言「我們的主要目標是勝利」，「我將盡一切的可能和不可能，來達成烏克蘭的勝利—我們光復我國每一寸土地、解放我們人民每一個人，就是勝利之時。」

烏梅洛夫為在克里米亞韃靼民族中具有領導性的地位，商人出身的他，在俄羅斯吞併克島後，參與與俄方官員的幕後談判，磋商高知名度對象的換囚以及撤離平民；也是烏俄戰爭期間，烏國談判代表團成員，與俄方談判糧食出口，有和俄國談判的豐富經驗。去年9月他獲任負責烏國國有資產私有化的「國家財產基金（State Property Fund）」主席。他獲得任命為國防部長，被視為是基輔決心肅貪、將俄羅斯趕出克島的明顯訊號。

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