為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「皇帝」心態？遭黨內元老斥責怕丟臉？習近平首度缺席G20流言四起

G20第18屆領袖峰會9-10日將在印度新德里舉行，中國外交部宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，為習近平首度缺席G20峰會。（美聯社）

G20第18屆領袖峰會9-10日將在印度新德里舉行，中國外交部宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，為習近平首度缺席G20峰會。（美聯社）

2023/09/06 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕G20第18屆領袖峰會9-10日將在印度新德里舉行，不過中國外交部臨時宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，為習近平首度缺席G20峰會，新加坡學者批評，習近平現在就是處於「皇帝」心態，不過也有日媒分析，這是反映中國國內政治經濟出現動盪跡象已久的現象。

習近平首度缺席G20引發外界討論，《彭博》4日指出，習近平這次對該峰會的「冷落」，標誌著習近平行事方式的重大改變，更象徵他從一位政治家，轉變成為中國「皇帝」，迴避在世界舞台上可能面臨的中國經濟路線、對台灣潛在軍事侵略，以及他對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等棘手問題。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）直言，習近平現在處於「皇帝心態」，希望各國政要去會見他，缺席也等於不給主辦國印度總理莫迪面子。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前就直言，越來越多在中的美商認為，政策突然改變，已經讓中國幾乎「無法投資」。一名曾駐派新德里的北京外交官員指出，習近平可能沒有興趣參加一場能強化與中國有領土爭議的對手國家的活動。

不同《彭博》的看法，《日經》高級特派和社論作家Katsuji Nakazawa則撰文指出，這是反映中國國內政治經濟出現動盪跡象已久的現象，他爆料習近平曾遭黨員元老的斥責，習近平在受到元老出乎意料的嚴厲批評後，決定放棄即將在印度舉行的G20集團峰會，很可能是為了避免丟面子，擔心他可能會被直接問到有關中國經濟表現不佳的問題。

核心人士得出可能的結論是，負責中國經濟的總理李強前往印度G20高峰解決這些問題。

不過中國民運人士王丹則不這麼認為，他指出中共元老如果有這個實力，根本就不會讓習近平連任，或眼看著他清洗自己的親信，反而比較可能的情況是，中共元老們早就被保護性隔離，不太可能先在北京秘密集會，才派代表去斥責習近平。

最後王丹直言，不管大家信不信，反正他是不信，這多半又是「習下李上」的翻版。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國衰退動盪 日經：習近平在北戴河被元老斥責
2023/09/06 05:56

中國衰退動盪 日經：習近平在北戴河被元老斥責
「G減去習近平」 缺席G20峰會3主因
2023/09/05 07:39

「G減去習近平」 缺席G20峰會3主因

揭秘：年輕不代表身體年齡還年輕！
派李強出席G20 學者批習「皇帝」心態
2023/09/05 05:30

派李強出席G20 學者批習「皇帝」心態
美國安戰略協調官：中國新版地圖 虛假海洋主張
2023/09/03 05:30

美國安戰略協調官：中國新版地圖 虛假海洋主張

櫻花旭 楊梅2字頭親民價
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播