「皇帝」心態？遭黨內元老斥責怕丟臉？習近平首度缺席G20流言四起

G20第18屆領袖峰會9-10日將在印度新德里舉行，中國外交部宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，為習近平首度缺席G20峰會。（美聯社）

2023/09/06 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕G20第18屆領袖峰會9-10日將在印度新德里舉行，不過中國外交部臨時宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，為習近平首度缺席G20峰會，新加坡學者批評，習近平現在就是處於「皇帝」心態，不過也有日媒分析，這是反映中國國內政治經濟出現動盪跡象已久的現象。

習近平首度缺席G20引發外界討論，《彭博》4日指出，習近平這次對該峰會的「冷落」，標誌著習近平行事方式的重大改變，更象徵他從一位政治家，轉變成為中國「皇帝」，迴避在世界舞台上可能面臨的中國經濟路線、對台灣潛在軍事侵略，以及他對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等棘手問題。

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新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）直言，習近平現在處於「皇帝心態」，希望各國政要去會見他，缺席也等於不給主辦國印度總理莫迪面子。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前就直言，越來越多在中的美商認為，政策突然改變，已經讓中國幾乎「無法投資」。一名曾駐派新德里的北京外交官員指出，習近平可能沒有興趣參加一場能強化與中國有領土爭議的對手國家的活動。

不同《彭博》的看法，《日經》高級特派和社論作家Katsuji Nakazawa則撰文指出，這是反映中國國內政治經濟出現動盪跡象已久的現象，他爆料習近平曾遭黨員元老的斥責，習近平在受到元老出乎意料的嚴厲批評後，決定放棄即將在印度舉行的G20集團峰會，很可能是為了避免丟面子，擔心他可能會被直接問到有關中國經濟表現不佳的問題。

核心人士得出可能的結論是，負責中國經濟的總理李強前往印度G20高峰解決這些問題。

不過中國民運人士王丹則不這麼認為，他指出中共元老如果有這個實力，根本就不會讓習近平連任，或眼看著他清洗自己的親信，反而比較可能的情況是，中共元老們早就被保護性隔離，不太可能先在北京秘密集會，才派代表去斥責習近平。

最後王丹直言，不管大家信不信，反正他是不信，這多半又是「習下李上」的翻版。

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