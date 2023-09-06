中國衰退動盪 日經：習近平在北戴河被元老斥責

日經亞洲披露，中國國家主席習近平在今年北戴河會議上，遭到前國家副主席曾慶紅為首的中共退休元老當面斥責。圖為北戴河會議後，習近平到南非國是訪問，並出席金磚峰會，接受南非總統贈勳。（美聯社）

2023/09/06 05:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國國家主席習近平將不出席9日在印度新德里揭幕的20國集團（G20）峰會，由國務院總理李強代打。日經亞洲（Nikkei Asia）前中國分社社長中澤克二5日引述消息人士說法指出，習近平在今年夏天的北戴河會議上，由於經濟衰退、軍政人事、對外關係等問題，遭到以前國家副主席曾慶紅為首的中共退休元老當面斥責。

現年84歲的曾慶紅是已故前中共總書記江澤民的親信之一，報導指稱，曾慶紅在黨內仍然頗具影響力，甚至在江澤民死後扮演更重要的角色。中澤認為，此事顯示中國國內政局出現動蕩跡象。習近平決定放棄出席G20峰會，很可能是為了避免丟臉。

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據稱元老們向習近平說，如果不對政治、經濟、社會動盪採取有效因應措施，中共可能失去人民支持，對中共統治構成威脅。而習近平在意外遭到元老嚴厲批評後，向他提拔的親信表達不滿，並將箭頭指向3位前任「一把手」鄧小平、江澤民及胡錦濤。

據稱，習近平大聲喊冤：「過去3位領導人留下的所有問題都落在我的肩上。過去10年我一直在解決這些問題，但問題沒有解決，難道要怪我嗎？」

中澤指出，習近平放棄出席G20峰會的前兆，似乎在北戴河會議時就已浮現。儘管這場閉門會議的非正式討論從未對外披露，但細節已開始浮現。今年北戴河會議與習近平2012年成為中共總書記以來的前10次會議截然不同，江澤民去年11月已去世，胡錦濤去年10月中共二十大被「護送」出會場後，迄今鮮少露面。

消息人士透露，這次北戴河會議前，元老們已先召開會議，總結他們的意見，然後只有部分人士前往北戴河，向習近平等人傳達。

中國經濟正以自1970年代末「改革開放」以來前所未見的方式衰退，房地產業陷入混亂，青年失業率惡化導致當局停止發佈數據。此外，解放軍火箭軍2名高階將領遭整肅、解職的消息在7月曝光後，軍方陷入騷亂。與此同時，外交部長秦剛也因不明原因被免職，各種臆測在外交部持續蔓延。這些動盪讓許多在中國經濟崛起期間領導中共的元老感到憂心。

在放棄出席G20峰會之前，北戴河會議結束後不久的8月下旬，習近平前往南非參加金磚國家峰會，卻意外缺席一場工商論壇，改由中國商務部長王文濤代打。有人認為，習近平缺席論壇，是因為擔心他可能會被直接問到有關中國經濟表現不佳的問題。

中澤指出，習近平缺席G20峰會的另外一個主要原因，可能是中國與美國停滯不前的關係似乎並未取得突破。雖然華府希望美國商務部長雷蒙多上月底對中國的訪問，可以朝向雙方建立更穩定的關係邁出一步，但中方並不這麼認為。從北京的角度來看，雷蒙多是「空手而來」。

由於美中兩國都無法在重要的經濟問題上做出重大讓步，習近平很難證明能夠與美國總統拜登進行一場友好會晤。在此情況下，目前並不清楚習近平是否會在11月前往美國，參加在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。但他若缺席該次會議，恐將引發更多的負面揣測。

日經亞洲披露，中國國家主席習近平在今年夏天的北戴河會議上，由於經濟衰退、政軍人事、對外關係等問題，遭到以前國家副主席曾慶紅為首的中共退休元老當面斥責。（路透檔案照）

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