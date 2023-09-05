派李強出席G20 學者批習「皇帝」心態

中國外交部四日宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平出席G20峰會。圖為中國國家主席習近平。（路透檔案照）

2023/09/05 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕二十國集團（G20）第十八屆領袖峰會九、十日將在印度新德里舉行，外界原本預期美中領袖有機會聚首，從而緩和緊張關係。然而，中國外交部四日宣布，國務院總理李強將代替國家主席習近平赴會，令美國總統拜登坦言「失望」。媒體及學者批評，習近平缺席G20峰會象徵其行事方式轉變，尤其心態已從政治家轉變為「皇帝」。

習近平可能缺席G20峰會，近日傳得沸沸揚揚。中國外交部發言人毛寧四日證實，應主辦國印度邀請，中國將由國務院總理李強率團與會，傳達中方對G20合作的想法和立場，推動G20加強團結合作，共同應對全球經濟和發展挑戰。G20由十九國和歐盟組成，經濟產值約佔全球GDP的八十五％，人口則佔全球的三分之二。

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拜登被問及此事時坦言「失望」，仍強調會有機會見到習近平，但他並未透露可能的場合，包括是否在十一月美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面。

迴避在世界舞台要面臨的棘手問題

「彭博」分析，習近平掌權以來首度缺席G20峰會，原因眾說紛紜，可能源於中印兩國邊境軍事對峙，或是他有意抬高金磚國家（BRICS）地位，也可能他想留在國內處理房地產商瀕臨違約的經濟困境。無論出於何種原因，習近平缺席G20都標誌著行事作風的重大改變，更象徵他從一位政治家轉變成中國「皇帝」，迴避在世界舞台上可能面臨的中國經濟路線、對台灣潛在軍事侵略，以及他對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等棘手問題。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾直言，習近平現在處於「皇帝心態」，希望各國政要去北京見他。他指出，自中國解除武漢肺炎防疫限制後，德、法領袖及美國多位部會首長接連訪問北京，「習近平在國內接待外賓時享有崇高地位，在金磚國家峰會上也受到特殊禮遇，但不太可能在G20峰會享有同等待遇。」

前五角大廈官員唐安竹則認為，習近平現在的重心是強化中國在「可靠群體」中不斷增長的實力，「中國尋求主導一群規模較小、開發程度較低的國家，包括金磚國家或上海合作組織，中國自己就能決定議程」。

美國智庫「亞洲社會政策研究所」中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，習近平在重大活動中的自在表現，顯示其領導風格愈來愈像毛澤東，因為他更傾向關注宏觀願景，而非日常政治事務，但這種做法也存在風險，「習在這條路上走得愈遠，政策制定就愈會脫離日益嚴峻的挑戰」。

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