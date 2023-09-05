為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

泰國猴痘病例8月激增百例 DDC：青少年感染比例攀升

泰國境內猴痘（monkeypox）感染病例在過去4個月以來持續激增，從5月份的22例快速增加至8月份的145例。示意圖。（資料照，法新社）

泰國境內猴痘（monkeypox）感染病例在過去4個月以來持續激增，從5月份的22例快速增加至8月份的145例。示意圖。（資料照，法新社）

2023/09/05 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國境內猴痘（monkeypox）感染病例在過去4個月以來持續激增，從5月份的22例快速增加至8月份的145例。泰國國家疾病控制中心（Department of Disease Control，DDC）表示，從目前現狀看來，猴痘病毒已從成年人傳播至青少年族群，在8月的感染病例中，就有16名青少年確診猴痘。

綜合外媒報導，泰國DDC署長卡薩奈拉維旺（Tares Krassanairawiwong）於3日表示，過去4個月來泰國境內猴痘病例不斷增加，從數據顯示，5月新增22起病例、6月48例、7月80例，到了8月更激增了145例。截至8月31日，全境共累計316例，其中1例死亡，然而有重症患者才能使用世界衛生組織（WTO）提供的批准緊急使用的藥物治療。

依年齡來看，以30到39歲族群的152例占最大宗，其次則為20到29歲的85例。卡薩奈拉維旺表示值得注意的是，15到24歲的年輕族群病例數明顯上升，截至8月底累計28人。另外，卡薩奈拉維旺指出，過去泰國猴痘感染絕大多數都是成年病例，但光是8月份就有16名青少年確診，其中包含一名16歲少年。

DDC副署長蘇彭（Sophon Iamsirithavorn）說明，這名16歲少年在8月6日發病，並於8月14日住院，該少年先前曾和數位對象發生過性關係，公共衛生調查人員追蹤這些性伴侶的身體狀況，目前未發現有感染情況。卡薩奈拉維旺則警告，年輕人與病例占比達85.8%的男同性戀族群，應該採取安全性行為，避免與陌生人親密接觸，同時察伴侶是否有明顯的水泡、皮疹或膿皰，尤其是生殖器周圍，以防感染。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新冠疫情續降 本土、境外移入均檢出新變異株EG.5最多
2023/08/22 16:39

新冠疫情續降 本土、境外移入均檢出新變異株EG.5最多
猴痘不要來！7夕激情炒飯 這動作要做
2023/08/21 15:56

猴痘不要來！7夕激情炒飯 這動作要做

潮流霸主PORTER MATCH新系列潮有型
愛滋病患年輕化25-49歲中標占91％！七夕將至高市急籲「要套」
2023/08/20 10:04

愛滋病患年輕化25-49歲中標占91％！七夕將至高市急籲「要套」
中、泰猴痘疫情升溫 疾管署提升旅遊疫情建議等級
2023/08/15 16:43

中、泰猴痘疫情升溫 疾管署提升旅遊疫情建議等級

竹科男力不從心拉警報 如何成寵妻好男人
猴痘首見中國移入個案 疾管署提醒當地疫情上升
2023/07/18 16:30

猴痘首見中國移入個案 疾管署提醒當地疫情上升
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播