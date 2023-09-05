泰國猴痘病例8月激增百例 DDC：青少年感染比例攀升

泰國境內猴痘（monkeypox）感染病例在過去4個月以來持續激增，從5月份的22例快速增加至8月份的145例。示意圖。（資料照，法新社）

2023/09/05 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國境內猴痘（monkeypox）感染病例在過去4個月以來持續激增，從5月份的22例快速增加至8月份的145例。泰國國家疾病控制中心（Department of Disease Control，DDC）表示，從目前現狀看來，猴痘病毒已從成年人傳播至青少年族群，在8月的感染病例中，就有16名青少年確診猴痘。

綜合外媒報導，泰國DDC署長卡薩奈拉維旺（Tares Krassanairawiwong）於3日表示，過去4個月來泰國境內猴痘病例不斷增加，從數據顯示，5月新增22起病例、6月48例、7月80例，到了8月更激增了145例。截至8月31日，全境共累計316例，其中1例死亡，然而有重症患者才能使用世界衛生組織（WTO）提供的批准緊急使用的藥物治療。

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依年齡來看，以30到39歲族群的152例占最大宗，其次則為20到29歲的85例。卡薩奈拉維旺表示值得注意的是，15到24歲的年輕族群病例數明顯上升，截至8月底累計28人。另外，卡薩奈拉維旺指出，過去泰國猴痘感染絕大多數都是成年病例，但光是8月份就有16名青少年確診，其中包含一名16歲少年。

DDC副署長蘇彭（Sophon Iamsirithavorn）說明，這名16歲少年在8月6日發病，並於8月14日住院，該少年先前曾和數位對象發生過性關係，公共衛生調查人員追蹤這些性伴侶的身體狀況，目前未發現有感染情況。卡薩奈拉維旺則警告，年輕人與病例占比達85.8%的男同性戀族群，應該採取安全性行為，避免與陌生人親密接觸，同時察伴侶是否有明顯的水泡、皮疹或膿皰，尤其是生殖器周圍，以防感染。

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