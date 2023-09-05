為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

掰掰中國？日本補助水產業 力爭出口美國、東南亞

日本首相岸田文雄強調，全力捍衛日本水產業，政府和東京電力公司將承擔各自應負責任。（法新社資料照）

日本首相岸田文雄強調，全力捍衛日本水產業，政府和東京電力公司將承擔各自應負責任。（法新社資料照）

2023/09/05 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄4日與農林水產大臣野村哲郎在官邸舉行會議，因應福島第一核電廠「含氚廢水」排海計畫，預計向該國水產業追加補助基金。

《共同社》報導，日本政府4日決定自年度預算預備金提撥207億日圓（約新台幣45億元），補助該國水產業者等。加上現有的800億基金（約新台幣174億元），總額將達1007億日圓（約新台幣219億元），主要目的是完善水產加工設施、拓展出口目的地。

中國因反對「含氚廢水」排海，8月底全面暫停日本水產品進口。對此，日本政府實施一連串支援對策，首相岸田文雄受訪強調：「將徹底守護水產業。政府和東京電力公司將承擔各自的責任。」

支援措施包括「擴大消費和維持生產」、「應對形象受損」、「改變出口目的地」、「強化加工體制」、「迅速而細緻的賠償」5項主要內容。

為強化該國水產品加工能力，日本政府將幫助引進機器設備等，力爭直接向美國、東南亞等地進行銷售；同時，日本政府擴大採購扇貝、海參等出口低迷水產，一方面開拓海外市場，一方面推進日本水產品牌化。

支援措施中還包括「故鄉納稅」機制，期盼日本民眾能夠理解並予以支持，力挺水產相關業者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本向WTO抗議中國水產禁令 外務省：完全不可接受
2023/09/05 09:19

日本向WTO抗議中國水產禁令 外務省：完全不可接受
中國人狂call騷擾！東京都接招 華語罐頭語音回應
2023/09/04 06:44

中國人狂call騷擾！東京都接招 華語罐頭語音回應

臺東慢食節「流域餐桌」即日起免費上網索票
喝下福島核廢水被中國謠傳癌逝 日本前政務官園田康博受訪闢謠
2023/09/03 16:44

喝下福島核廢水被中國謠傳癌逝 日本前政務官園田康博受訪闢謠
核廢水衝擊民調 日媒：岸田政府正挽救排海不良影響
2023/08/25 12:06

核廢水衝擊民調 日媒：岸田政府正挽救排海不良影響

竹科男力不從心拉警報 如何成寵妻好男人
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播