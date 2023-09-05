掰掰中國？日本補助水產業 力爭出口美國、東南亞

日本首相岸田文雄強調，全力捍衛日本水產業，政府和東京電力公司將承擔各自應負責任。（法新社資料照）

2023/09/05 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄4日與農林水產大臣野村哲郎在官邸舉行會議，因應福島第一核電廠「含氚廢水」排海計畫，預計向該國水產業追加補助基金。

據《共同社》報導，日本政府4日決定自年度預算預備金提撥207億日圓（約新台幣45億元），補助該國水產業者等。加上現有的800億基金（約新台幣174億元），總額將達1007億日圓（約新台幣219億元），主要目的是完善水產加工設施、拓展出口目的地。

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中國因反對「含氚廢水」排海，8月底全面暫停日本水產品進口。對此，日本政府實施一連串支援對策，首相岸田文雄受訪強調：「將徹底守護水產業。政府和東京電力公司將承擔各自的責任。」

支援措施包括「擴大消費和維持生產」、「應對形象受損」、「改變出口目的地」、「強化加工體制」、「迅速而細緻的賠償」5項主要內容。

為強化該國水產品加工能力，日本政府將幫助引進機器設備等，力爭直接向美國、東南亞等地進行銷售；同時，日本政府擴大採購扇貝、海參等出口低迷水產，一方面開拓海外市場，一方面推進日本水產品牌化。

支援措施中還包括「故鄉納稅」機制，期盼日本民眾能夠理解並予以支持，力挺水產相關業者。

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