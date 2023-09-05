一次大戰以來最大規模 超過2萬名烏軍士兵戰傷截肢

戰爭自從去年2月24日爆發以來，烏克蘭有大量士兵在前線傷殘。《美聯社》指出，烏克蘭已有超過2萬名截肢傷殘人士，其中絕大部分是前線士兵。（美聯社）

2023/09/05 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續對抗俄羅斯入侵，並逐步收復被侵占的領土，不過戰爭自從去年2月24日爆發以來，烏克蘭有大量士兵在前線傷殘。《美聯社》報導指出，烏克蘭已有超過2萬名截肢傷殘人士，其中絕大部分是前線士兵，在歐洲是自從第一次世界大戰以來前所未見的規模，美國自從南北戰爭以來，也從未經歷類似狀況。

根據《美聯社》報導，士兵比亞克（Vitaliy Bilyak）今年4月22日駕車觸發反戰車地雷時受重傷，在昏迷6週的時間內，比亞克接受10多次手術，包括下巴、手臂、腳等部位，如今他身上佈滿疤痕、左腳大腿以下截肢，正要展開復健之路。比亞克表示：「當我醒過來的時候，感覺自己好像重生了，從鬼門關走一遭。」目前比亞克還在等待安裝義肢。

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先前擔任傘兵的尤爾查克（Mykhailo Yurchuk），烏俄戰爭爆發初期在伊久姆（Izium）附近受傷，戰友將他安置在梯子上，徒步搬運1小時才到安全區域。當時他曾想過要引爆手榴彈「結束這一切」，不過有一名醫生拒絕離開他身邊，一直握著他的手，直到尤爾查克在加護病房醒來時，醫生還在他旁邊，尤爾查克向他道謝「謝謝你握住我的手」，醫生則向他告知，左臂肘部以下以及右腿膝蓋以下都已截肢。

尤爾查克在康復過程中遇見妻子，兩人也生下一位女嬰，尤爾查克在復健中心持續激勵因截肢需復健的前線士兵，教導他們如何和義肢一起展開新生活。現在尤爾查克藉由義肢，已經可以推著嬰兒車帶女兒散步。

烏克蘭軍事截肢者復健中心負責人魯德涅瓦（Olha Rudneva）表示，烏克蘭沒有足夠的義肢專家來滿足日益增加的需求，在戰爭爆發前，整個烏克蘭只有5人接受過手臂截肢者的正式康復訓練。魯德涅瓦估計，自戰爭爆發以來，至少有2萬名烏克蘭人經歷過至少一次截肢手術，政府雖然沒有透露其中有多少人是前線士兵，但是在前線戰鬥中，因爆炸破片受傷是最常見的截肢原因。

英國帝國理工學院專門研究爆炸傷勢的醫學歷史學家梅休（Emily Mayhew）表示，對於許多截肢者來說，最困難的部分是學會忍受疼痛，包括安裝義肢帶來的疼痛、傷勢本身帶來的疼痛，而且創傷後壓力症候群（PTSD）與傷勢組合而成的病痛很難消除，對於重傷者來說，康復時間可能比戰爭持續的時間還要更長。

現在尤爾查克藉由義肢，已經可以推著嬰兒車帶女兒散步。（美聯社）

尤爾查克持續復健中。（美聯社）

士兵比亞克身上佈滿疤痕、左腳大腿以下截肢，目前正要展開復健之路。（美聯社）

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