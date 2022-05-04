為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭護理師遭地雷炸傷雙腿截肢 男友堅定守護病房甜蜜完婚

    烏克蘭護理師被地雷炸傷，雙腿與4隻手指截肢，男友選擇持續守護她，在病房與她成婚。（翻攝影片）

    烏克蘭護理師被地雷炸傷，雙腿與4隻手指截肢，男友選擇持續守護她，在病房與她成婚。（翻攝影片）

    2022/05/04 12:58

    〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯的戰火侵略之下，烏克蘭新人們用真愛互相扶持。23歲的護理師在下班回家途中遭地雷炸傷，因此失去雙腿與4根手指，男友選擇持續守護她；兩人近期在利維夫一間醫院裡完婚，動人畫面讓在場見證者都露出了笑容。

    綜合外媒報導，23歲護理師奧克薩娜（Oksana Balandina）來自烏東盧甘斯克，3月27日當天，她和建築工人男友維克多（Viktor Vasyliv）一同步行回家，不料異變橫生；奧克薩娜踩中地雷，被嚴重炸傷，送到附近醫院進行搶救，走在後面的維克多幸運逃過劫難，沒有受傷。

    在當地醫院進行初步手術後，奧克薩娜又歷經幾次轉院，最後在上週被轉送進利維夫一間醫院的外科手術中心。

    奧克薩娜傷勢相當嚴重，4根手指與雙腿膝蓋以下都被截肢，但維克多堅定守護著她，早已育有2子的兩人最終在本月2日正式完婚；婚禮在手術中心病房舉行，維克多抱著身穿白色洋裝的奧克薩娜翩翩起舞，由其他患者與志工見證。

    醫院在取得這對夫婦的同意後，透過網路公布了這段令人動容的影片，許多網友紛紛獻上誠摯祝福。婚禮之後，這對夫妻打算前往德國，讓奧克薩娜接受義肢安裝與後續醫療。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    被烏克蘭9歲孤女訣別信感動 醫懸賞10萬找尋下落
    2022/05/04 12:36

    被烏克蘭9歲孤女訣別信感動 醫懸賞10萬找尋下落
    美國警告奏效？ 路透：中國尚未公開援助俄羅斯
    2022/05/04 12:21

    美國警告奏效？ 路透：中國尚未公開援助俄羅斯

    A7富宇哈佛苑 雙語學區抗跌保值佳
    幫大哥把風？ 白俄部分地區斷網 隱藏境內俄軍活動
    2022/05/04 11:57

    幫大哥把風？ 白俄部分地區斷網 隱藏境內俄軍活動
    斯洛伐克、匈牙利依賴太深 不挺歐盟禁運俄石油
    2022/05/04 11:55

    斯洛伐克、匈牙利依賴太深 不挺歐盟禁運俄石油

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播