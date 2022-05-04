烏克蘭護理師遭地雷炸傷雙腿截肢 男友堅定守護病房甜蜜完婚
2022/05/04 12:58
〔即時新聞／綜合報導〕在俄羅斯的戰火侵略之下，烏克蘭新人們用真愛互相扶持。23歲的護理師在下班回家途中遭地雷炸傷，因此失去雙腿與4根手指，男友選擇持續守護她；兩人近期在利維夫一間醫院裡完婚，動人畫面讓在場見證者都露出了笑容。
綜合外媒報導，23歲護理師奧克薩娜（Oksana Balandina）來自烏東盧甘斯克，3月27日當天，她和建築工人男友維克多（Viktor Vasyliv）一同步行回家，不料異變橫生；奧克薩娜踩中地雷，被嚴重炸傷，送到附近醫院進行搶救，走在後面的維克多幸運逃過劫難，沒有受傷。
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在當地醫院進行初步手術後，奧克薩娜又歷經幾次轉院，最後在上週被轉送進利維夫一間醫院的外科手術中心。
奧克薩娜傷勢相當嚴重，4根手指與雙腿膝蓋以下都被截肢，但維克多堅定守護著她，早已育有2子的兩人最終在本月2日正式完婚；婚禮在手術中心病房舉行，維克多抱著身穿白色洋裝的奧克薩娜翩翩起舞，由其他患者與志工見證。
醫院在取得這對夫婦的同意後，透過網路公布了這段令人動容的影片，許多網友紛紛獻上誠摯祝福。婚禮之後，這對夫妻打算前往德國，讓奧克薩娜接受義肢安裝與後續醫療。