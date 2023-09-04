中國動員「全民反間諜」 專家：習政權面臨挑戰

中國國家主席習近平號召全國反間諜。（美聯社）

2023/09/04 21:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國7月1日起施行新版「反間諜法」，加強國安單位執法權力的同時，擴張對間諜行為的定義。中國共產黨正在動員普通民眾防範國家所面臨的威脅，這場運動模糊了警惕和偏執之間的界限。專家分析指出，中國全社會動員反間諜，反映中共政權受到挑戰。

《紐約時報》4日報導，中國經濟正面臨多年來最嚴重的放緩，但威權領導人習近平似乎更關注國家安全和防止黨的控制受到威脅，他5月間曾指示「要堅持底線思維和極限思維」，要求官員們做好「實時監測」，「突出實戰實用鮮明導向」。

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報導指出，中國正面臨著自習上台十多年的一些最大挑戰，這個事實也許加劇了目前的緊迫感。除經濟低迷外，中國與西方的關係也越來越緊張。最高權力層不明原因的人事變動（包括中國的外交部長和兩名高級將領今年7月突然被免職）暗示，習可能擔心自己對權力的控制受到威脅。

紐約大學現代中國史教授陳兼表示，「這些舉措反映出該政權面臨著深刻的合法性挑戰和危機」，政府呼籲群眾行動顯示出一種與毛澤東當年發動的一系列大規模人民運動相呼應的情況，其中最著名的是文化大革命，毛澤東當年的行動一部分原因是為了鞏固權力。

陳兼指出，由於中國的現代化進程，中國社會現在不太可能輕易激起大規模瘋狂的群眾運動。然而，中國確實有警惕的理由，因為美國中情局（CIA）局長伯恩斯最近表示，美國已經開始重建在中國的情報網。

然而，中國的反間諜舉措在規模和普及程度方面非常引人注目，當前中國政府認為一心想削弱它的勢力無處不在，因此中共正在動員全社會防範國家所面臨的威脅，但這場運動模糊了警惕和偏執之間的界線。

《紐時》指出，北京推動全民反間諜運動的核心效果或目標，是讓即便與外國人的聯繫再微小都可能受懷疑。這種趨勢已擴展到交流最盛行的文化領域。一些中國學者已經停止與外國人見面，全國各地的場館也開始取消外國音樂家的表演。

中國高鐵車廂不斷播放影片，以警告乘客在拍攝照片上傳網路時要小心，以免捕捉到敏感信息。政府辦公室張貼「築牢反間諜的國家安全人民防線」的海報，以提醒任何辦理文件的公民。甚至在雲南省，地方政府發布了一部影片，展示彝族男女穿著傳統服飾，歡快地歌頌中國的國家安全法。「知情不報法追究，包庇罪犯要坐牢。」

中國反間諜運動的規模和無所不在，一些中國人對此提出懷疑。

湖南省一個機場最近禁止特斯拉（Tesla）汽車進入機場停車場，理由是這家美國公司的汽車可能被用於間諜活動，使得一些社群媒體評論者質疑，是否也應該禁止波音飛機。

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