德國總理蕭茲受傷戴眼罩 海盜迷因圖湧現

德國總理蕭茲今晨慢跑時跌倒，臉部因而受傷，他事後戴上了保護用的眼罩。（擷取自推特@Bundeskanzler）

2023/09/04 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今（4）日傳出在慢跑時跌倒受傷，臉部有些微淤傷。他事後戴上了保護用的眼罩，模樣有點像是影視作品中典型的海盜。網友也因此創造出大量與蕭茲有關的海盜迷因圖。蕭茲則表示，他很高興看到這些迷因梗圖，並感謝眾人祝他早日康復。

《法新社》報導，蕭茲今日在X平台（前身為推特）上發布了一張他戴著黑色眼罩的照片，眼罩下方邊緣可以明顯看到傷口的痕跡。推文內容寫著：「很高興能看到這些迷因。謝謝大家的祝福，看上去比實際情況糟糕不少。」

請繼續往下閱讀...

在推文底下，有不少人留言祝蕭茲康復。目前這篇推文已累積逾1萬4千個讚。

蕭茲的發言人赫貝斯特雷特（Steffen Hebestreit）則指出，雖然臉上有一些傷口，但目前蕭茲的狀況良好，「這個早上他心情不錯，儘管他看上去有點憔悴。」

赫貝斯特雷特並說，蕭茲接下來的行程將按照計畫，他週二會到慕尼黑參與德國國際車展（IAA），週三返回國會發表演說，

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz （@Bundeskanzler） September 4, 2023

蕭茲戴眼罩的模樣曝光之後，有網友在蕭茲文章底下的貼出了相關的海盜迷因圖。（擷取自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法