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華爾街日報︰中國「觀光客」闖美軍事要地上百次 恐涉間諜活動

美方發現，有中國「不速之客」在佛羅里達州甘迺迪航太中心火箭發射場（見圖）附近海域潛水。（法新社檔案照）

美方發現，有中國「不速之客」在佛羅里達州甘迺迪航太中心火箭發射場（見圖）附近海域潛水。（法新社檔案照）

2023/09/04 14:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》4日報導，美國近年發現約100起中國公民在無合法授權下，進入美國軍事重地和敏感設施的案件，他們大多自稱是觀光客，誤入相關地點，但華府認為背後可能涉及間諜偵測活動。

據該獨家報導，美國國防部、聯邦調查局（FBI）等執法部門去年進行一次審查，因為這些「不速之客」（gatecrasher）試圖在未獲適當授權情況下闖進美國軍事基地，包括新墨西哥州一名進入美國飛彈射程的中國公民，以及出現在佛羅里達州一座美國政府火箭發射場附近水域的潛水者，但當地的水質混濁。

美國官員將這些事件描述為一種間諜活動，似乎旨在測試美國軍事設施和其他聯邦場所的保安程度。熟悉情況的官員表示，這些人通常是被逼迫的中國公民，並需要向中國政府匯報。

報導還指出，這些自稱是觀光客的中國公民所闖入的地點，都不是觀光景點且附近也沒有商用機場。自從今年2月爆發中國間諜氣球闖入美國本土領空後，「此事再度讓外界懷疑北京正使用非傳統方式在美國本土蒐集情資」。

五角大廈及國土安全部（DHS）尚未回應《華爾街日報》記者。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評該報導是惡意虛假指控，呼籲相關美國官員放棄冷戰思維，停止毫無根據的指控，對促進中美雙方互信友誼作出更多貢獻。

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