研究指90萬年前人類差點絕種 族群銳減近99％

東京街頭一名路人走過一幅人類演化圖樣前。（路透檔案照）

2023/09/01 22:15

〔編譯管淑平／綜合報導〕一份8月31日在《科學（Science）》期刊發表的研究指出，距今80萬到90萬年間，早期人類一度幾乎滅絕，科學家相信，當時可能是一場極端氣候事件造成此演化瓶頸，不過研究認為，這波人類族群崩潰可能也催生出現代人的祖先「海德堡人（Homo heidelbergensis）」。

英國《衛報》、美國《紐約時報》報導，這份由中國科學院上海營養與健康研究所博士研究員李海鵬、以及義大利、美國學者合作的研究，利用其開發的「快速極小時間溯祖（FitCoal）」工具，根據3154名目前在世者基因分析演化歷史，指出人類祖先在93萬年前開始出現族群崩潰，整個族群繁殖個體從原本約9萬8000個，驟減到只剩約1280個，且這種情況持續約11萬7000年。

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研究報告說，「這段瓶頸期開始時，失去了大約98.7%的人類祖先，我們的祖先面臨絕種威脅」。

科學家相信，可能是一場極端氣候事件帶來這種演化瓶頸，幾乎使人類滅絕。不過報告資深作者、羅馬大學人類學教授曼齊（Giorgio Manzi）和研究同僚相信，這個瓶頸帶來的生存壓力，可能也催生了新物種：海德堡人（Homo heidelbergensis）；「海德堡人」據信是現今人類和人類近親尼安德塔人、丹尼索瓦人的共同祖先，而智人（Homo sapiens）是在約30萬年前開始出現。

研究團隊指出，該次人類族群銳減顯然正好碰上全球氣候顯著變化，冰河期變成長期事件，海平面溫度降低，以及非洲、歐亞地區可能發生長期的乾旱，這些氣候條件可能使當時的人難以找到食物。

這段時間剛好也是化石紀錄上一段相對空白的時期，曼齊說，「我們知道在60萬到90萬年前，非洲的化石紀錄若非幾乎沒有，也是非常稀少，而在這之前、之後的時間都有更大量的化石證據」，歐亞也是同樣情況，例如80萬年前有歐洲古老人種「前人（Homo antecessor）」，之後約20萬年空白。

不過未參與這份研究的專家，懷疑這項研究所用的創新推估方法，德國「馬克斯普朗克演化人類學研究所」族群遺傳學家席佛斯（Stephan Schiffels）說，「這有點像只從幾分鐘後抵達湖岸邊的漣漪，來推測落入湖中央的石頭大小」，該研究結果很令人驚訝，但也因此需要更好的證據支持。

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