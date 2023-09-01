亞洲各地高溫創紀錄 澳洲冬季1910年以來最熱

印度今年降雨情況不佳，且高溫沒有緩和跡象。（美聯社）

2023/09/01 23:14

〔中央社〕氣象當局今天表示，從盛夏的印度到冬季的澳洲，亞洲各地都正經歷著破紀錄高溫，其中澳洲出現1910年有進行記錄以來的最高冬季均溫，這是氣候變遷造成衝擊的新例證。

法新社報導，悶熱高溫與氣候科學家長期以來的警告一致。同時，從希臘到加拿大，多個國家正為創紀錄高溫和致命野火而奮戰著。

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在全球最多人口國家印度，官員表示，今年8月是有記錄的100多年以來最炎熱且最乾燥的8月。

8月是南亞雨季的中間月份，而印度的雨季降雨占全年雨量8成。儘管8月期間印度北部豪雨造成致命水災，整體降雨情況卻遠低於歷年平均值。

印度氣象局（India Meteorological Department）指出，8月平均降雨量只有161.7毫米，比2005年8月創下的紀錄還少30.1豪米。印度舉國暑氣蒸人，高溫沒有緩和跡象。

印度氣象局表示：「降雨量極不足、雨季疲弱的天氣條件是主因。」

日本當局今天也說，今年是自從1898年有進行記錄以來最熱的夏天。

日本氣象廳指出，北部、東部和西部各地6月到8月氣溫比平均值「高出許多」，許多地方「不只是最高溫，連最低溫」也創歷史新高。

即使是正在過冬天的南半球國家澳洲，今年6月到8月平均氣溫也來到攝氏16.75度。

澳洲氣象局（Australian Bureau of Meteorology）表示，這比1996年創下的紀錄略高，也是澳洲自從1910年有進行記錄以來的最高冬季均溫。

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